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南橫公路車墜谷尋獲2遺體 其餘人車恐遭荖濃溪水沖走
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分傳出因大雨造成路基淘空，一家5口連人帶車摔下坍陷路面，警消今天上午陸續找到2人遺體，但仍不見其餘3人蹤影及車，不排除落入暴漲的荖濃溪遭溪水沖往下游。
警消今天上午天亮後首先在路基淘空位置下方約10公尺，找到被土石掩埋的17歲大女兒潘姓少女，雖已明顯身亡，但救援人員開挖土石後順利將遺體吊掛上來，隨後又在同個位置附近發現疑似是原本逃出求救的爸爸—33歲李姓男子遺體，目前仍在挖掘中。
據警方掌握，失蹤墜谷的一家五口包含，駕駛李姓男子（33歲）、其妻吳姓女子（37歲），以及3名未成年子女，分別為潘姓少女（17歲）、吳姓男童（3歲）及吳姓女嬰（1個月大）。
據了解，李男與吳女一共有4名子女，潘姓少女為吳女與前夫所生，而昨天李男載著吳女及其中3名子女外出下山，主要是為了替剛滿月的么女回診就醫，而一家六口中只有二兒子因為沒有一同前往，因此逃過一劫。
李男昨晚事發後，原本還曾下車報案求救，未料才剛下車，整輛車就隨著塌陷的路面墜入溪谷，李男雖逃過一劫，但為了救車上的妻子和孩子又衝下邊坡，沒想到因此同樣失聯。
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