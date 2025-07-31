牛肉麵店大火祖孫5人119求救通話 「意識越來越模糊」直到沒聲音

台中市太平區知名老牌「珍將原汁牛肉麵」店今天清晨6時許發生大火，1樓店舖及樓上住家陷入火海，謝姓祖孫三代五口打119求助台中市消防局說「我們受困了，意識越來越模糊」，但火勢太大，即使下傾盆大雨，消防人員入內搶救，2人死亡，3人搶救中。

消防局表示，發生火災時，因受困者當下打電話求救，雙方持續保持通話，消防人員掌握受困人數和狀態，報案人說「我們受困了，意識越來越模糊」，直到那一頭沒有聲音。通話過程，警消盡速救援行動。