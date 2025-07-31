台中老牌牛肉麵店大火三代2死3命危 初步研判「灶台電線短路」

台中太平區知名老牌「珍將原汁牛肉麵」店，今天清晨發生大火，目前2人死亡、3人搶救中。初步研判起火點疑從1樓灶台電線短路引起。

據瞭解，謝姓老闆與妻子及長子接手經營牛肉麵店，二兒子及媳婦家住南屯區，因今天臨時有事出外，昨日將幼子、幼女送到父親家中暫住，未料發生大火。

現場經消防火調及警方鑑識人員勘查，初步起火點疑從1樓灶台電線短路引起，另警方過濾該時段無可疑人士進出，初步排除外力或人為介入。

消防隊表示，起火後接到不少人報案，其中也接獲謝家人求救。