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台中老牌牛肉麵店大火三代2死3命危 初步研判「灶台電線短路」
台中太平區知名老牌「珍將原汁牛肉麵」店，今天清晨發生大火，目前2人死亡、3人搶救中。初步研判起火點疑從1樓灶台電線短路引起。
據瞭解，謝姓老闆與妻子及長子接手經營牛肉麵店，二兒子及媳婦家住南屯區，因今天臨時有事出外，昨日將幼子、幼女送到父親家中暫住，未料發生大火。
現場經消防火調及警方鑑識人員勘查，初步起火點疑從1樓灶台電線短路引起，另警方過濾該時段無可疑人士進出，初步排除外力或人為介入。
消防隊表示，起火後接到不少人報案，其中也接獲謝家人求救。
消防隊於6時43分控制火勢，7時5分撲滅，現場救出傷患計5名，其中2名到院前已無生命跡象，3名搶救中。29歲大兒子轉中國附醫進一步高壓氧治療。
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