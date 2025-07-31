太平珍將牛肉麵大火三代2死3命危 初判起火點在1樓備料區

台中市太平區老牌牛肉麵店「珍將牛肉麵」今天清晨6點多傳出火警，造成一家三代5口2人死亡，其他3人還在加護病房插管治療，鑑識人員因屋內高溫，還無法進入採證，初步研判，起火點疑是一樓備料區，待進一步釐清。

消防局凌晨6時05分受理太平區中興路這起火災，出動消防車25輛、消防人員54名前往，建物4樓鐵皮加蓋，1樓燒到面目全非，消防人員入內找到5人緊急送醫，火勢在一個小時撲滅。

珍將牛肉麵店是三代經營，1樓是店面，2樓是住家，消防人員在2樓房間發現謝姓一家三代包括58歲阿公、52歲阿嬤、29歲大兒子、2歲孫女、1歲孫子，阿嬤當時緊抱著兩名孫子。