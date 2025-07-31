桃源一家5口墜谷遭不測 陳其邁：全力搜救不放棄任何希望

這波西南氣流帶來強勁雨勢，高雄桃源區傳出一家5口開車返家時不慎墜谷意外，目前二人證實罹難，高雄市長陳其邁昨晚緊急取消今日校長交接行程，一早開完晨會即驅車趕往事發現場，他表示，「全力搜救，不放棄任何希望」。

昨夜陳其邁在臉書提醒，非必要不要前往山區，他指這波西南氣流帶來強勁雨勢，前天起山區降下超大豪雨等級雨量，市府撤離土石流紅色警戒、黃色警戒，及大規模坍塌警戒區共2370位居民。

昨晚針對六龜寶來社區345人（非保全戶）進行預防性撤離，總撤離人數達到2715人，都在晚間9點半全數完成撤離，確保居民安全，市府團隊及區公所都嚴陣以待，希望一切平安。