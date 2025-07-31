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桃源一家5口墜谷遭不測 陳其邁：全力搜救不放棄任何希望

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導

這波西南氣流帶來強勁雨勢，高雄桃源區傳出一家5口開車返家時不慎墜谷意外，目前二人證實罹難，高雄市長陳其邁昨晚緊急取消今日校長交接行程，一早開完晨會即驅車趕往事發現場，他表示，「全力搜救，不放棄任何希望」。

昨夜陳其邁在臉書提醒，非必要不要前往山區，他指這波西南氣流帶來強勁雨勢，前天起山區降下超大豪雨等級雨量，市府撤離土石流紅色警戒、黃色警戒，及大規模坍塌警戒區共2370位居民。

昨晚針對六龜寶來社區345人（非保全戶）進行預防性撤離，總撤離人數達到2715人，都在晚間9點半全數完成撤離，確保居民安全，市府團隊及區公所都嚴陣以待，希望一切平安。

陳其邁原訂今早赴小港參加校長交接布達典禮，昨晚疑獲知桃源區有車輛墜谷，晚間10點多臨時取消此行程，今早市府晨會一結束，便趕往桃源現場，他強調「全力搜救，不放棄任何希望」。

高雄桃源區一家五口昨晚返回家中途中行經地基淘空路段疑墜谷不測，警消漏夜搜救中。記者王昭月／翻攝
高雄桃源區一家五口昨晚返回家中途中行經地基淘空路段疑墜谷不測，警消漏夜搜救中。記者王昭月／翻攝

桃源 陳其邁

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