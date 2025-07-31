南橫公路坍方1家5口墜谷 60公尺下荖濃溪谷驚見人車殘骸
高雄市桃源區台20線南橫公路，昨遭豪雨沖刷地基，路面坍方；桃源區民李姓男子開車載妻小共5人，路過台20線81公里附近，突因路面坍方，人車墜谷，他爬上道路求救，再折回邊坡要救妻小卻全家失蹤。今天上午，搜救人員除了找到遺體，在60公尺下的荖濃溪谷，發現已經解體的轎車殘骸，正在溪谷搜尋失蹤者。
失蹤者是李姓男子（33歲）1家5口，包括妻子吳姓女子（37歲）和3歲的兒子、1月大的女兒，以及吳女與前夫生的女兒潘姓少女（17歲）。
消防人員說，李家人自台20線墜落山谷，連夜搜救，直到今天早上天亮，搜救人員在邊坡下的荖濃溪谷，發現1具女屍，疑似17歲的潘姓少女，另外找到遺骸，是已經肢解的人體，並且發現車輪等部分車體。
警、消懷疑，李家轎車墜谷後，李姓男子爬上路面求救後，又下去想救妻小，但後來豪雨沖刷邊坡，造成土石坍方，將轎車解體，才出現遭肢解的人體殘骸。
搜救人員說，從台20線坍方路面到溪谷平面，約有60公尺，因為昨晚山區豪雨，荖濃溪水湍急，情況不樂觀。今天上午搜救人員正在大片溪谷，搜尋是否有生還者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言