南橫公路坍方1家5口墜谷 60公尺下荖濃溪谷驚見人車殘骸

高雄市桃源區台20線南橫公路，昨遭豪雨沖刷地基，路面坍方；桃源區民李姓男子開車載妻小共5人，路過台20線81公里附近，突因路面坍方，人車墜谷，他爬上道路求救，再折回邊坡要救妻小卻全家失蹤。今天上午，搜救人員除了找到遺體，在60公尺下的荖濃溪谷，發現已經解體的轎車殘骸，正在溪谷搜尋失蹤者。

失蹤者是李姓男子（33歲）1家5口，包括妻子吳姓女子（37歲）和3歲的兒子、1月大的女兒，以及吳女與前夫生的女兒潘姓少女（17歲）。

消防人員說，李家人自台20線墜落山谷，連夜搜救，直到今天早上天亮，搜救人員在邊坡下的荖濃溪谷，發現1具女屍，疑似17歲的潘姓少女，另外找到遺骸，是已經肢解的人體，並且發現車輪等部分車體。

警、消懷疑，李家轎車墜谷後，李姓男子爬上路面求救後，又下去想救妻小，但後來豪雨沖刷邊坡，造成土石坍方，將轎車解體，才出現遭肢解的人體殘骸。