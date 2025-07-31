快訊

暴雨重創半台灣 救災老兵宋楚瑜給賴政府2個特別建議

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

南橫公路坍方1家5口墜谷 60公尺下荖濃溪谷驚見人車殘骸

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市桃源區台20線南橫公路，昨遭豪雨沖刷地基，路面坍方；桃源區民李姓男子開車載妻小共5人，路過台20線81公里附近，突因路面坍方，人車墜谷，他爬上道路求救，再折回邊坡要救妻小卻全家失蹤。今天上午，搜救人員除了找到遺體，在60公尺下的荖濃溪谷，發現已經解體的轎車殘骸，正在溪谷搜尋失蹤者。

失蹤者是李姓男子（33歲）1家5口，包括妻子吳姓女子（37歲）和3歲的兒子、1月大的女兒，以及吳女與前夫生的女兒潘姓少女（17歲）。

消防人員說，李家人自台20線墜落山谷，連夜搜救，直到今天早上天亮，搜救人員在邊坡下的荖濃溪谷，發現1具女屍，疑似17歲的潘姓少女，另外找到遺骸，是已經肢解的人體，並且發現車輪等部分車體。

警、消懷疑，李家轎車墜谷後，李姓男子爬上路面求救後，又下去想救妻小，但後來豪雨沖刷邊坡，造成土石坍方，將轎車解體，才出現遭肢解的人體殘骸。

搜救人員說，從台20線坍方路面到溪谷平面，約有60公尺，因為昨晚山區豪雨，荖濃溪水湍急，情況不樂觀。今天上午搜救人員正在大片溪谷，搜尋是否有生還者。

高雄桃源區1家5口人車墜谷，今尋獲屍體和遺骸。記者林保光／翻攝
高雄桃源區1家5口人車墜谷，今尋獲屍體和遺骸。記者林保光／翻攝
高雄桃源區1家5口人車墜谷，搜救人員發現車子遭解體，尋獲部分車骸。記者林保光／翻攝
高雄桃源區1家5口人車墜谷，搜救人員發現車子遭解體，尋獲部分車骸。記者林保光／翻攝

豪雨 失蹤 桃源 遺體

延伸閱讀

1家5口連人帶車墜谷 公路局：豪雨致路基無預警流失已緊急封閉

豪雨致路基流失...1家5口連人帶車墜谷 11公路路段道路阻斷預警封閉

土方中露出小手…疑尋獲南橫公路墜谷一家五口2遺體 爸爸求救折返遇難

南橫公路栗園路段邊坡坍方交通中斷 冒雨搶修預定中午恢復通行

相關新聞

台中老牌牛肉麵店大火三代2死3命危 初步研判「灶台電線短路」

台中太平區知名老牌「珍將原汁牛肉麵」店，今天清晨發生大火，目前2人死亡、3人搶救中。初步研判起火點疑從1樓灶台電線短路引...

土方中露出小手…疑尋獲南橫公路墜谷一家五口2遺體 爸爸求救折返遇難

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分傳出因大雨造成路基淘空，有路過車輛連人帶車摔下斷開的路面，其中原本逃出求救的爸爸李...

影／毆打保全後再報復鄰居 桃園惡男凌晨狂按門鈴遭警約制告誡

桃園市一名30歲吳姓男子日前與鄰居發生糾紛，今凌晨至鄰居家門口不斷長按電鈴騷擾，警方於網路巡邏時發現住戶發文，趕往現場關...

南橫公路車墜谷尋獲2遺體 其餘人車恐遭荖濃溪水沖走

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分傳出因大雨造成路基淘空，一家5口連人帶車摔下坍陷路面，警消今天上午陸續找到2人遺體...

牛肉麵店大火祖孫5人119求救通話 「意識越來越模糊」直到沒聲音

台中市太平區知名老牌「珍將原汁牛肉麵」店今天清晨6時許發生大火，1樓店舖及樓上住家陷入火海，謝姓祖孫三代五口打119求助...

太平珍將牛肉麵大火三代2死3命危 初判起火點在1樓備料區

台中市太平區老牌牛肉麵店「珍將牛肉麵」今天清晨6點多傳出火警，造成一家三代5口2人死亡，其他3人還在加護病房插管治療，鑑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。