台中太平老牌牛肉麵店大火釀2死3命危！在地人好難過：從小吃到大

台中太平老牌的「珍將原汁牛肉麵」牛肉麵店今天清晨火警，火勢由1樓店面竄出，謝姓店老闆祖孫三代5口受困，造成2死、3命危。這家牛肉麵店在當地相當知名，招牌是牛肉麵、水餃和台式泡菜，很多太平人得知都難過，唏噓地表示，「從小吃到大的好味道」。

珍將原汁牛肉麵在Google上，近千則評論，多為好評。網友表示，這家店是太平人從小吃到大的好味道，舊招牌上更是標榜「天下第一好吃」；「黃色顯眼的超大招牌，走過路過也很難錯過 ，尤其是用餐時間，如果不早點來排隊，等個30時分鐘以上都是很正常的」、「一直是想吃牛肉麵時的口袋名單」、「是心目中前三名的牛肉麵店」。

據了解，遭火劫的牛肉麵店，一樓是店面，二樓以上是住家，58歲謝姓老闆、52歲謝妻，以及29歲的大兒子住樓上，謝家二兒子一家則是住南屯區，二兒子夫妻昨晚將一歲的兒子和二歲女兒送到太平，讓謝姓老闆夫妻照顧。

台中市消防局在今天清晨6時5分獲報，太平區中興路發生住宅火警，立即派遣中山分隊等9個單位，出動各式消防車25輛、消防人員54名到場灌救，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官。

消防局說明，現場為地上3層RC結構、4樓鐵皮加蓋透天住宅，1樓火煙竄出，共救出5名受困民眾送醫急救。