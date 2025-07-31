新北八里嚴重車禍卡車墜谷 2人無生命徵象送醫不治1傷

新北市八里山區今天清晨7時28分發生墜谷車禍，1輛預拌混凝土車和小廂型車擦撞後翻落山坡，大車上65歲石姓婦人、小車71歲林姓駕駛均在送醫前失去生命徵象，急救後宣告不治。僅大車36歲蘇姓司機輕微擦傷送醫。

事故地點是一處山路彎道，蘇姓司機駕駛預拌車搭載石姓婦人，與林姓老翁駕駛的廂型車發生擦撞。預拌車翻落10公尺深、60度陡峭山坡，婦人被拋出車外，消防局快搜隊員靠繩索垂降找到人時，她雙腳骨折已無生命跡象，司機則在破壞車體之後脫困，2人由救護車送林口長庚醫院，婦人於上午9時20分宣告不治。