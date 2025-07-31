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8萬6千掉落…他焦急馬路來回找 台南好心人拾獲送警歸原主

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

楊姓男子昨天領出10萬元，裝在信封袋內前往繳費1萬4千元，隨後將信封袋放進隨身包包內離開，結果信封袋卻掉在馬路上，捆好的現金也掉出來；葉姓男子看見馬路上有一疊千元鈔，好心送到派出所，當楊焦急在馬路穿梭尋找，員警已經查出失主身分，物歸原主。

昨天下午3時許，葉姓男子步行經過台南市東區長榮路二段，發現路面上有一疊現金，清點後發現金額有8萬6千元；葉心想失主或許有急用，如發現錢突然不見了，定會著急地四處找尋，將這筆錢送到台南市警第一分局東門派出所報案。

警員蔡長榮依拾得物規定受理。並前往撿獲地點現場勘查，發現地上有一只信封袋，檢視袋內有張台南監理站的繳費收據；警員研判，信封袋與現今失主或許有關聯，可能就是繳費人所遺落，依繳費收據資料查詢，聯絡上楊姓男子。

當時楊姓男子已經發現信封袋掉落，正在監理站附近馬路上焦急地來回尋找，當聽到8萬6千元完好無缺，已經被送到派出所，驚喜不已，立即前往；他表示領出10萬元，到監理站繳費1萬4千元，就將錢跟收據裝到信封袋內，放進包包，沒想到會掉出來。

楊說「原本以為錢找不回來了，沒想到竟能失而復得，真的非常感謝熱心的拾得人及員警！」分局呼籲，民眾如拾獲遺失物，應送至派出所，待警方公告6個月後，無人認領，才由拾得人取得所有權。若擅自占為己有，有侵占遺失物的刑責，切勿以身試法。

楊姓男子昨天領出10萬元，裝在信封袋內前往繳費1萬4千元，隨後將信封袋放進隨身包包內離開，結果信封袋卻掉在馬路上，捆好的現金也掉出來。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子昨天領出10萬元，裝在信封袋內前往繳費1萬4千元，隨後將信封袋放進隨身包包內離開，結果信封袋卻掉在馬路上，捆好的現金也掉出來。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子昨天領出10萬元，裝在信封袋內前往繳費1萬4千元，隨後將信封袋放進隨身包包內離開，結果信封袋卻掉在馬路上，捆好的現金也掉出來。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子昨天領出10萬元，裝在信封袋內前往繳費1萬4千元，隨後將信封袋放進隨身包包內離開，結果信封袋卻掉在馬路上，捆好的現金也掉出來。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子昨天領出10萬元，裝在信封袋內前往繳費1萬4千元，隨後將信封袋放進隨身包包內離開，結果信封袋卻掉在馬路上，捆好的現金也掉出來。記者袁志豪／翻攝
楊姓男子昨天領出10萬元，裝在信封袋內前往繳費1萬4千元，隨後將信封袋放進隨身包包內離開，結果信封袋卻掉在馬路上，捆好的現金也掉出來。記者袁志豪／翻攝

失主 監理站

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