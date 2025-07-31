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桃園市警英勇辦案獲肯定 績優員警受「關公獎」表揚

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市政府警察局今（30）日舉行局務會報，由代理局長陳武康親自頒發獎勵慰問金及「關公獎」表揚辛勞辦案的員警，並向即將外調的同仁致贈紀念品，感謝大家對桃園市治安的貢獻。

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桃園市政府警察局督察室警政監洪志朋（右）調任內政部警政署航空警察局主任秘書。圖：諶志明翻攝

此次表揚共分為多項破案與專案績效獎勵，包括偵破搶奪案、重大毒品案件、打擊詐騙車手及查緝制式槍枝等，受獎員警橫跨桃園、蘆竹、中壢、龜山、八德等分局及刑事警察大隊，顯示桃園市警察團隊合作無間、查緝有功。

其中，「黑關公獎」6座獲頒的員警包括，桃園分局偵查隊偵查佐陳毓倢：查獲持有第二級毒品超過1000公克，桃園分局小檜溪派出所警員江桓瑜：短期內破獲3件妨害風化案，中壢分局興國派出所警員陳柏翰：單月線上查獲2起汽車竊盜現行犯，龜山分局偵查隊偵查佐王正宇：提報並檢肅治平目標對象，蘆竹分局偵查隊小隊長任清賢：偵破製毒工廠，刑事警察大隊偵查佐陳俊錋：偵破製毒、混合式毒品分裝工廠。

此外，紅關公獎頒發給3位勇破詐騙案件的員警，包括，龜山分局偵查佐郭韋竺、八德分局邱義展、中壢分局黃智勇。

桃園分局偵查佐林軒聖因查獲3支非法槍枝，獲頒銅關公獎。埔子派出所警員王孝慈則獲頒琉璃關公1座。

桃園市警局表示，自111年以來累計頒發12座黑、紅關公獎及琉璃關公1座，獲獎員警皆為桃警典範。

陳武康指出，感謝所有同仁在第一線的努力與犧牲，期勉大家持續投入，為市民打造更安全的居住環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園市警英勇辦案獲肯定 績優員警受「關公獎」表揚

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桃園 關公 警察

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