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台中太平老牌牛肉麵店2死3命危 祖孫三代遇火劫...店老闆、孫女亡
台中市太平區中興路一家牛肉麵店今天清晨火警，火勢由1樓店面竄出，謝姓店老闆祖孫三代5口受困，造成2死、3命危。警方查出，該店由58歲謝姓老闆經營，當時老闆夫婦、29歲大兒子，以及二兒子所生的一對孫子、孫女遇火劫，謝姓老闆和2歲孫女送醫不治，二兒子夫妻當時不在家逃過一劫。
中國醫藥大學附設醫院說明，謝姓58歲男子經搶救宣告不治，1歲男童經急救後送往加護病房持續治療中，有生命危險；國軍台中總醫院說明，謝姓2歲女童6時58分到院，經搶救不治，52歲謝妻經急診插管搶救後，送加護病房治療，有生命危險；太平長安醫院說明，29歲謝家大兒子，插管搶救中。
台中市消防局在今天清晨6時5分獲報，太平區中興路發生住宅火警，立即派遣中山分隊、中港分隊、信義分隊、十九甲分隊、大里分隊、太平分隊、文昌分隊、東英分隊、第一大隊、第三大隊、車籠埔分隊等9個單位，出動各式消防車25輛、消防人員54名到場灌救，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官。
消防局說明，現場為地上3層RC結構、4樓鐵皮加蓋透天住宅，1樓火煙竄出，共救出5名受困民眾（3名大人、2名小孩），女童約2歲，OHCA（到院前心肺功能停止），送往國軍台中總醫院救治；男童約1歲，OHCA，送往中國附醫救治；男性約50歲，OHCA，送往中國附醫救治；男性約40歲，意識不清，送往太平長安醫院救治；女性約50歲，意識模糊，送往國軍台中總醫院救治。
據了解，遭火劫的牛肉麵店，一樓是店面，二樓以上是住家，謝姓老闆夫妻和大兒子住樓上，謝家二兒子一家則是住南屯區，二兒子夫妻昨晚將一歲的兒子和二歲女兒送到太平讓謝姓老闆夫妻照顧。
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