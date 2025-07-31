台中太平老牌牛肉麵店2死3命危 祖孫三代遇火劫...店老闆、孫女亡

台中市太平區中興路一家牛肉麵店今天清晨火警，火勢由1樓店面竄出，謝姓店老闆祖孫三代5口受困，造成2死、3命危。警方查出，該店由58歲謝姓老闆經營，當時老闆夫婦、29歲大兒子，以及二兒子所生的一對孫子、孫女遇火劫，謝姓老闆和2歲孫女送醫不治，二兒子夫妻當時不在家逃過一劫。

中國醫藥大學附設醫院說明，謝姓58歲男子經搶救宣告不治，1歲男童經急救後送往加護病房持續治療中，有生命危險；國軍台中總醫院說明，謝姓2歲女童6時58分到院，經搶救不治，52歲謝妻經急診插管搶救後，送加護病房治療，有生命危險；太平長安醫院說明，29歲謝家大兒子，插管搶救中。

台中市消防局在今天清晨6時5分獲報，太平區中興路發生住宅火警，立即派遣中山分隊、中港分隊、信義分隊、十九甲分隊、大里分隊、太平分隊、文昌分隊、東英分隊、第一大隊、第三大隊、車籠埔分隊等9個單位，出動各式消防車25輛、消防人員54名到場灌救，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官。

消防局說明，現場為地上3層RC結構、4樓鐵皮加蓋透天住宅，1樓火煙竄出，共救出5名受困民眾（3名大人、2名小孩），女童約2歲，OHCA（到院前心肺功能停止），送往國軍台中總醫院救治；男童約1歲，OHCA，送往中國附醫救治；男性約50歲，OHCA，送往中國附醫救治；男性約40歲，意識不清，送往太平長安醫院救治；女性約50歲，意識模糊，送往國軍台中總醫院救治。