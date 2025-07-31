1家5口連人帶車墜谷 公路局：豪雨致路基無預警流失已緊急封閉
台20線南橫公路桃源路段昨晚傳出因大雨造成路基淘空，有路過車輛連人帶車摔下斷開的路面。交通部公路局表示，台20線81k+100（草水路段）原先正常通行，但受到豪雨影響，高雄山區降下24小時逾838毫米超大豪雨，導致該路段路面無預警路基流失缺口，昨晚10時30分已緊急封閉道路。
西南氣流持續影響，南部昨晚開始出現劇烈致災性降雨，統計昨（30日）0時至今（31日）早9時30分，高雄桃源區小關山累積雨量高達1153毫米、高雄桃源區桃源區公所1041.5毫米、高雄桃源區溪南1032.5毫米，雨量十分驚人。
台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分傳出因大雨造成路基淘空，有路過車輛連人帶車摔下斷開的路面，其中原本逃出求救的爸爸李姓男子報案求救後，疑為了救人又獨自折返，不過稍早警消發現「有一支小手露出土堆」，疑似尋獲33歲李男及17歲潘女遺體。
公路局表示，因0728豪雨影響，於高雄山區降下24小時超過838毫米超大豪雨，造成台20線多處路段坍方落石，高雄市桃源區台20線81k+100（草水路段）路面無預警路基流失缺口約30公尺。
公路局指出，經高雄市警察局六龜分局通報，疑似1台車輛及5位乘客失控墜落山谷，實際情形六龜分局持續查明中，因現場持續強降雨，救援人員搜救困難，目前仍未發現墜谷的車輛及受困人員，六龜分局及寶來與六龜消防隊將持續辦理搜救。
公路局表示，本分局甲仙工務段第一時間接獲通知，已緊急派駐機具及人員前往協助搶救及道路搶修交通管制，於7月30日晚上10點30分緊急封閉道路。
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