夫妻帶滿月兒回診下山 高雄桃源一家5口墜谷「小孩手臂露出土堆」

高雄連日大雨傳出車輛墜谷意外，桃源區李姓一家人昨天為帶小孩回診下山，返家途中不幸遇上道路坍塌，連人帶車墜落山谷，警消今早已經尋獲疑似1具疑似父親及未成年女兒遺體，另3人行蹤不明，搜救行動持續進行中。

南橫桃源路段昨晚傳墜谷意外，桃源往寶來方向行駛的蔡姓車主會車時目睹對向一輛車子掉落深度10餘公尺山谷。桃源區李姓33歲李姓男子所駕駛，車上載有妻子吳女、3歲兒子及剛滿月不久的女嬰，另有一名17歲潘姓女子（前夫女兒）。

桃源區公所初步了解，失聯者是桃源里李姓家族，一家共六口，其中老二兒子因為沒跟著出門所以沒在車上，李姓夫妻是為了帶滿月孩子回診而外出下山，警消趕來發現銀色車輛已不見蹤影。從對向車輛行車記錄器影片，看到失事車輛跌落山坡李父一度爬上道路求救，折返搶救家人後不見蹤影。

警消獲報後連夜搜救，今早9時多在坍方現場發現遺體。