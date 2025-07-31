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夫妻帶滿月兒回診下山 高雄桃源一家5口墜谷「小孩手臂露出土堆」

聯合報／ 記者徐白櫻、巫鴻偉／高雄即時報導

高雄連日大雨傳出車輛墜谷意外，桃源區李姓一家人昨天為帶小孩回診下山，返家途中不幸遇上道路坍塌，連人帶車墜落山谷，警消今早已經尋獲疑似1具疑似父親及未成年女兒遺體，另3人行蹤不明，搜救行動持續進行中。

南橫桃源路段昨晚傳墜谷意外，桃源往寶來方向行駛的蔡姓車主會車時目睹對向一輛車子掉落深度10餘公尺山谷。桃源區李姓33歲李姓男子所駕駛，車上載有妻子吳女、3歲兒子及剛滿月不久的女嬰，另有一名17歲潘姓女子（前夫女兒）。

桃源區公所初步了解，失聯者是桃源里李姓家族，一家共六口，其中老二兒子因為沒跟著出門所以沒在車上，李姓夫妻是為了帶滿月孩子回診而外出下山，警消趕來發現銀色車輛已不見蹤影。從對向車輛行車記錄器影片，看到失事車輛跌落山坡李父一度爬上道路求救，折返搶救家人後不見蹤影。

警消獲報後連夜搜救，今早9時多在坍方現場發現遺體。

協助搜救的高中里長胡益明表示，經救難人員回報，目前已在事發地發現疑似父親及十多歲的女兒，其他3人行蹤仍不明，車輛也找不到。事發現場因落差太大，只能靠救難人員回報，現場僅見一隻手臂露出土堆外，尚未開挖。

高雄桃源發生墜谷意外，失聯的一家五口住在桃源里，搜救人員已經在現場陸續尋獲遺體。圖／取自議員高忠德臉書
高雄桃源發生墜谷意外，失聯的一家五口住在桃源里，搜救人員已經在現場陸續尋獲遺體。圖／取自議員高忠德臉書
南橫桃源路段昨晚傳墜谷意外，往寶來方向行駛的蔡姓車主會車時目睹對向一輛車子掉落山谷，車上有5人，搜救人員搜救中，桃源區長杜司偉（左二）在現場關心搜尋情形。記者徐白櫻／翻攝
南橫桃源路段昨晚傳墜谷意外，往寶來方向行駛的蔡姓車主會車時目睹對向一輛車子掉落山谷，車上有5人，搜救人員搜救中，桃源區長杜司偉（左二）在現場關心搜尋情形。記者徐白櫻／翻攝
南橫桃源路段昨晚傳墜谷意外，往寶來方向行駛的蔡姓車主會車時目睹對向一輛車子掉落深度10餘公尺山谷，車上有五人，搜救人員陸續尋獲遺體。記者徐白櫻／翻攝
南橫桃源路段昨晚傳墜谷意外，往寶來方向行駛的蔡姓車主會車時目睹對向一輛車子掉落深度10餘公尺山谷，車上有五人，搜救人員陸續尋獲遺體。記者徐白櫻／翻攝

桃源 遺體

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