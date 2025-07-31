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菸蒂未熄？嘉義鹿草清晨惡火…父衝火場救女不及 37歲女命喪火窟

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣鹿草鄉三角村今天清晨1時許發生住宅火警，黃姓屋主及妻子逃離火場，黃姓屋主擔心女兒逃不出來，又再闖入火場，試圖到2樓房間將37歲女兒拉出，但因現場濃煙密布，黃姓屋主先撤離火場，消防人員趕往將黃女救出已死亡，詳細起火原因仍待火調釐清。

據了解，該處為2樓水泥RC建築，現場無汽油反應，疑為菸蒂未熄釀禍，發生火災時現場悶燒，黃姓屋主與妻子逃出後，發現女兒沒逃出來，黃男又衝回火場要救女兒，不料屋內火勢過猛，火焰及濃煙密布，只能先退到屋外，等待消防人員到場。

消防人員獲報到場後，拉水線灌救並進入2樓房間將女兒救出，黃女被救出時已無呼吸心跳，救護車送至嘉義長庚醫院，急救無效宣告死亡，火災現場拉起封鎖線，警消今早重回火場調查，起火原因仍待火調報告釐清，死因待檢察官相驗。

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嘉義縣鹿草鄉今天清晨發生民宅火警，屋主夫妻逃出，37歲女兒逃生不及命喪火窟。記者黃于凡／攝影
嘉義縣鹿草鄉今天清晨發生民宅火警，屋主夫妻逃出，37歲女兒逃生不及命喪火窟。記者黃于凡／攝影
嘉義縣鹿草鄉今天清晨發生民宅火警，屋主夫妻逃出，37歲女兒逃生不及命喪火窟。記者黃于凡／攝影
嘉義縣鹿草鄉今天清晨發生民宅火警，屋主夫妻逃出，37歲女兒逃生不及命喪火窟。記者黃于凡／攝影

火災 消防人員

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