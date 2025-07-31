土方中露出小手…疑尋獲南橫公路墜谷一家五口2遺體 爸爸求救折返遇難

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分傳出因大雨造成路基淘空，有路過車輛連人帶車摔下斷開的路面，其中原本逃出求救的爸爸李姓男子報案求救後，疑為了救人又獨自折返，不過稍早警消發現「有一支小手露出土堆」，疑似尋獲33歲李男及17歲潘女遺體。

據警方掌握，失蹤墜谷的一家五口包含，駕駛李姓男子（33歲）、其妻吳姓女子（37歲），以及3名未成年子女，分別為潘姓少女（17歲）、吳姓男童（3歲）及吳姓女嬰（1個月大）。