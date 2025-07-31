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土方中露出小手…疑尋獲南橫公路墜谷一家五口2遺體 爸爸求救折返遇難

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分傳出因大雨造成路基淘空，有路過車輛連人帶車摔下斷開的路面，其中原本逃出求救的爸爸李姓男子報案求救後，疑為了救人又獨自折返，不過稍早警消發現「有一支小手露出土堆」，疑似尋獲33歲李男及17歲潘女遺體

據警方掌握，失蹤墜谷的一家五口包含，駕駛李姓男子（33歲）、其妻吳姓女子（37歲），以及3名未成年子女，分別為潘姓少女（17歲）、吳姓男童（3歲）及吳姓女嬰（1個月大）。

警消是在昨晚9時許獲報六龜區台20線81.1公里處有車輛墜谷，但現場天色昏暗又遇上強降雨視線不佳，經一夜搜尋仍暫時未尋獲墜谷車輛，不過警消天亮後發現2人遺體，疑似為李男及被土方掩埋的17歲潘姓少女。

台20線南橫公路桃源路段路基淘空坍方，造成一輛車一家五口墜谷失蹤。記者巫鴻瑋／翻攝
台20線南橫公路桃源路段路基淘空坍方，造成一輛車一家五口墜谷失蹤。記者巫鴻瑋／翻攝

遺體 桃源 未成年

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