新北大道施工路面鬆軟不堪重壓 運米聯結車駛過...竟翻了
新北市泰山區新北大道五段往桃園方向運米聯結車翻覆，警方表示發生時間是凌晨4時35分，原因是施工後的路面鬆軟不堪重壓，事故造成後方路段清晨開始塞車，現場約在8時44分排除，但路面坑洞還要施工回填，建議用路人改道通行。
據了解，新北大道五段道路旁是塭仔圳重劃區工地，往桃園方向靠近新生路口區段，近日由台電承包廠商開挖施作地下管路埋設，完工回填之後還在地面養護階段，路面鬆軟尚未緊實。
凌晨4時許45歲謝姓司機駕駛聯結車載運袋裝白米，路過時因路面鬆軟不堪重壓而下陷，導致第二節聯結子車側翻，無人受傷亦未波及其他人車。林口警分局明志派出所獲報派員到場疏導管制交通，暫時封閉民生路至新生路之間新北大道外側車道，並通知台電包商到場協助處理。
接近清晨上班交通尖峰時段漸漸開始回堵塞車，現場除了拖吊車，另派貨車到場轉運貨物，並用人力搬運白米，進度較慢，大約8時44分排除，開始施工回填路面坑洞。警方請用路人收聽警廣發布路況訊息。
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