影／南橫公路一家五口連人帶車墜谷消失 行車記錄器曝光

台20線南橫公路桃源路段昨晚9時25分傳出因大雨造成路基淘空，有路過車輛連人帶車摔下斷開的路面，六龜警方證實車上有一家五口2大3小，其中原本逃出求救的爸爸李姓男子報案求救後，疑為了救人又獨自折返，如今也下落不明。

六龜警分局表示，警消是在昨晚9時許獲報六龜區台20線81.1公里處有車輛墜谷，警方立即趕抵現場實施警戒管制，並由消防人員進行搜救，但因現場天色昏暗又遇上強降雨，視線不佳，經一夜搜尋仍暫時未尋獲墜谷車輛。

據了解，失蹤墜谷的一家五口包含，駕駛李姓男子（33歲）、其妻吳姓女子（37歲），以及3名未成年子女，分別為潘姓少女（17歲）、吳姓男童（3歲）及吳姓女嬰（1個月大）。

警方曾接獲李男求救，且根據對向目擊民眾行車記錄器顯示，事發後還曾拍下疑似李男求救身影，但李男隨後疑似為折返救人，獨自下探邊坡如今也失蹤。