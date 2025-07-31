台中太平清晨住宅惡火奪2命 2歲女童、5旬男不幸亡…3人尚搶救中

台中市太平區中興路今天清晨6時5分發生住宅火警，火勢由1樓店面竄出，相當猛烈，消防隊到場救出3名大人、2名小孩等5名受困住戶並送醫，其中約2歲女童、50歲男經搶救不治，其他3人還在搶救中。

中國醫藥大學附設醫院說明，約50歲男性經搶救宣告不治，約一歲男童經急救後送往加護病房持續治療中；國軍台中總醫院說明，約2歲女童6時58分到院，經搶救不治，一名約50歲女子急診插管搶救中，有生命危險；另有一名約40歲，意識不清，送往太平長安醫院救治。

台中市消防局在今天清晨6時5分獲報，太平區中興路發生住宅火警，立即派遣中山分隊、中港分隊、信義分隊、十九甲分隊、大里分隊、太平分隊、文昌分隊、東英分隊、第一大隊、第三大隊、車籠埔分隊等9個單位，出動各式消防車25輛、消防人員54名到場灌救，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官。