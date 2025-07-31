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高雄桃源3大2小1車5人墜谷生死未明 族人祈求平安「希望不是真的」
高雄南橫公路桃源草水路段傳車輛3大2小同車墜落山谷，車上5人全是桃源區居民，議員高忠德與族人都難以置信，祈求墜谷的家人能平安脫困。高市警消表示，直至上午8時仍一無所獲，將出動空拍機協助搜索。
南橫公路位於六龜與桃源接轄處昨晚9時40分左右傳出墜谷意外，疑因道路崩塌及大雨視線不良，往寶來方向行駛的蔡姓車主在會車時目睹對向一輛車子掉落深度10餘公尺山谷，警消連夜搜救至今尚未有下落。
六龜警分局查訪得知，墜落山谷車輛疑似33歲李姓男子所駕駛，車上載有37歲妻子吳女、3歲兒子及1歲女嬰，另有一名17歲潘姓女子。
初步了解，發生意外的一家五口住在桃源里。得知意外發生後，家人及族人都非常著急，議員高忠德在臉書禱告，許多族人也跟著祈求，希望一切平安。
高忠德說，對於這起意外族人都很著急，因交通中斷，他受困梅山里，無法參與搜救任務。高也向失聯者呼喊說，「你家人及我的助理在你們家等候......希望這不是真的，是誤會」，求上主指引賜福一切平安。
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