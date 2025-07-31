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台中太平清晨住宅惡火奪2命 2歲女童、5旬男不幸亡…3人尚搶救中

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台中太平清晨透天住宅大火5人受困救出 3人無呼吸心跳搶救中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區中興路今天清晨6時5分發生透天住宅火警，1樓火煙竄出，消防隊獲報到場共計救出3名大人、2名小孩等5名受困住戶並送醫，其中約2歲女童、約1歲男童和一名約50歲男子OHCA（到院前心肺功能停止）沒有呼吸心跳，搶救中。

台中市消防局在今天清晨6時5分獲報，太平區中興路發生住宅火警，立即派遣中山分隊、中港分隊、信義分隊、十九甲分隊、大里分隊、太平分隊、文昌分隊、東英分隊、第一大隊、第三大隊、車籠埔分隊等9個單位，出動各式消防車25輛、消防人員54名到場灌救，現場由大隊長吳章銘擔任指揮官。

消防局說明，現場為地上3層RC結構、4樓鐵皮加蓋透天住宅，1樓火煙竄出，共救出5名受困民眾（3名大人、2名小孩），皆已送往醫院救治，送情形如下：

(一)女童約2歲，OHCA，送往國軍臺中總醫院救治。

(二)男童約1歲，OHCA，送往中國附醫救治。

(三)男性約50歲，OHCA，送往中國附醫救治。

(四)男性約40歲，意識不清，送往太平長安醫院救治。

(五)女性約50歲，意識模糊，送往國軍台中總醫院救治。

台中市太平區中興路今天清晨火警，5人受困送醫，3人沒有呼吸心跳。圖／讀者提供
台中市太平區中興路今天清晨火警，5人受困送醫，3人沒有呼吸心跳。圖／讀者提供
台中市太平區中興路今天清晨火警，5人受困送醫，3人沒有呼吸心跳。圖／讀者提供
台中市太平區中興路今天清晨火警，5人受困送醫，3人沒有呼吸心跳。圖／讀者提供

台中市太平區中興路今天清晨火警，5人受困送醫，3人沒有呼吸心跳。圖／讀者提供
台中市太平區中興路今天清晨火警，5人受困送醫，3人沒有呼吸心跳。圖／讀者提供

OHCA 小孩 火災

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