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牆外拋垃圾進場觸法 代價1200元起跳

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導

有民眾從南投埔里清潔隊牆外將垃圾丟進場，行為已觸法。圖／埔里清潔隊提供
有民眾從南投埔里清潔隊牆外將垃圾丟進場，行為已觸法。圖／埔里清潔隊提供
南投埔里近日有鎮民到當地清潔隊丟垃圾，為圖方便，沒把機車騎進垃圾場，反從清潔隊圍牆外以「勾射低拋」方式，將兩袋垃圾丟入垃圾堆置區，過程全被監視器拍下，清潔隊認定，該行為已經觸法，追出行為人身分後，依違反廢棄物清理法告發開罰。

埔里鎮清潔隊在本月23日透過監視器發現，有鎮民騎機車貪圖方便，沒把垃圾帶進垃圾場丟棄，或是丟在門口的垃圾子車內，反而是以在圍牆外「拋投」方式棄置垃圾，因該行為被清潔隊認定屬未依規定，或未在指定區域丟垃圾，可依廢清法開罰1200元至6000元，昨已查出行為人告發、開罰，以遏止類似行為。

埔里鎮清潔隊指出，埔里鎮每周一、三、五、日都有派垃圾車清運全鎮垃圾，考量不少人白天上班，也提供夜間定點收運服務；清潔隊在平日上班時間也都有開放，並在隊部門口附近設置垃圾子車，方便民眾可以自行丟棄一般垃圾或資源回收物。

清潔隊也提醒，民眾若無法趕上垃圾車，平日周一至五上午8至12時、下午1至5時開放場區丟垃圾；另每周三、五晚上8時40分至9時在身心障福利大樓、南光國小、埔里高工、仁愛公園，以及信義路與中山路口加油站5處也有定點收運。

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