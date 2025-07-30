聽新聞
0:00 / 0:00
南橫公路消失了！ 傳出有人車掉入斷裂路面墜谷失蹤
台20線南橫公路今天晚間9時25分傳出因大雨造成土石坍方、路基掏空，有民眾路過時竟連人帶車掉入斷開的路面中墜谷，但因現場持續下著大雨，救援人員搜救困難，目前仍未發現墜谷的車輛及受困人員，已出動大批搜救人員救援當中。
據了解，高雄市消防局在今天晚間9時25分接獲民眾報案，指出車輛行駛在南橫公路綠茂橋與寶來二橋之間，即六龜與茂林交界處，因道路路基消失，車子掉落山谷，車上有5人受困，報案者稱自己也是墜谷人員之一，但爬出向外求援。
消防局獲報後派第六大隊人車趕往，但是沒看到人，疑似報案者又折返邊坡下去救人，消防局已派遣15車29人抵達搶救，現場架起探照燈要確認受困人員的下落，但現場大雨不斷，目前仍沒有找到報案者及受困人員身影。
高雄市議員高忠德晚間得知疑有車輛墜入深谷為一家五口後，已派出助理先前往了解，據他初步了解，在南橫公路81K路段因有路基淘空，有人看到開在前方的車輛突然不見，懷疑可能墜谷。但究竟是否掉落，仍在查證中。
桃源區長表示，事發地靠近寶來，寶來消防隊員已前往搶救，因為桃源到寶來的道路目前不通，目前狀況不明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言