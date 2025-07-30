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南橫公路消失了！ 傳出有人車掉入斷裂路面墜谷失蹤

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光宋原彰／高雄即時報導

南橫公路81.1公里處因大雨造成坍方、路基掏空，路面已消失，有民眾報案墜谷受困。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路81.1公里處因大雨造成坍方、路基掏空，路面已消失，有民眾報案墜谷受困。記者巫鴻瑋／翻攝
台20線南橫公路今天晚間9時25分傳出因大雨造成土石坍方、路基掏空，有民眾路過時竟連人帶車掉入斷開的路面中墜谷，但因現場持續下著大雨，救援人員搜救困難，目前仍未發現墜谷的車輛及受困人員，已出動大批搜救人員救援當中。

據了解，高雄市消防局在今天晚間9時25分接獲民眾報案，指出車輛行駛在南橫公路綠茂橋與寶來二橋之間，即六龜與茂林交界處，因道路路基消失，車子掉落山谷，車上有5人受困，報案者稱自己也是墜谷人員之一，但爬出向外求援。

消防局獲報後派第六大隊人車趕往，但是沒看到人，疑似報案者又折返邊坡下去救人，消防局已派遣15車29人抵達搶救，現場架起探照燈要確認受困人員的下落，但現場大雨不斷，目前仍沒有找到報案者及受困人員身影。

高雄市議員高忠德晚間得知疑有車輛墜入深谷為一家五口後，已派出助理先前往了解，據他初步了解，在南橫公路81K路段因有路基淘空，有人看到開在前方的車輛突然不見，懷疑可能墜谷。但究竟是否掉落，仍在查證中。

桃源區長表示，事發地靠近寶來，寶來消防隊員已前往搶救，因為桃源到寶來的道路目前不通，目前狀況不明。

南橫公路81.1公里處因大雨造成坍方、路基掏空，路面已消失，有民眾報案墜谷受困。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路81.1公里處因大雨造成坍方、路基掏空，路面已消失，有民眾報案墜谷受困。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路81.1公里處因大雨造成坍方、路基掏空，路面已消失，有民眾報案墜谷受困。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路81.1公里處因大雨造成坍方、路基掏空，路面已消失，有民眾報案墜谷受困。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路81.1公里處因大雨造成坍方、路基掏空，路面已消失，有民眾報案墜谷受困。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路81.1公里處因大雨造成坍方、路基掏空，路面已消失，有民眾報案墜谷受困。記者巫鴻瑋／翻攝

南橫 桃源 高雄市

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