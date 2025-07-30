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祝融吞噬雲林民宅 消防員陽台驚險救出7旬翁

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮三合里一處民宅今晚7時多不明原因起火，火舌迅速竄出，消防人員前往灌救，在民宅2樓後方陽台發現7旬李姓老翁，立即將他救下，所幸其身上並無傷勢，火勢已於8時13分撲滅，確切起火原因有待調查。

雲林縣消防局晚間7時半左右接獲報案，指三合里一處民宅發生火警，立即派遣虎尾、土庫、斗南、西螺消防分隊出動7輛消防車、1輛救護車、18人前往搶救，由虎尾分隊長李偉順指揮搶救。

起火民宅為三層樓高建築，消防人員趕到現場時，火舌已經竄出，消防人員灌救時，在2樓後方陽台發現72歲李姓老翁，立即將他救出，所幸老翁身上並無傷勢，但仍預防性送醫。

火勢在8時13分順利撲滅，初判燃燒面積約50公尺，相關起火原因有待調查釐清。

雲林縣虎尾鎮一處民宅今晚發生火警，消防人員在二樓陽台救出一名老翁。圖／讀者提供
雲林縣虎尾鎮一處民宅今晚發生火警，消防人員在二樓陽台救出一名老翁。圖／讀者提供
雲林縣虎尾鎮一處民宅今晚發生火警，消防人員在二樓陽台救出一名老翁。圖／讀者提供
雲林縣虎尾鎮一處民宅今晚發生火警，消防人員在二樓陽台救出一名老翁。圖／讀者提供

火災 雲林 消防人員

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