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桃機無人機偵防系統立功 偵獲違規行為人移送查處

中央社／ 桃園機場30日電

桃園國際機場公司今天表示，28日下午，無人機偵防系統於距離23L跑道頭約850公尺處的大園區偵獲可疑無人機活動，並掌握操作人座標，由航警局查獲違規行為人移送查處

機場公司下午發布新聞稿表示，28日下午4時40分，桃園機場無人機偵防系統於大園區三石里藍區，距23L跑道頭約850公尺處，偵獲可疑無人機活動，隨即啟動區域聯防機制現場查處，於4時53分解除狀況，並由航警局人員查獲違規行為人，依法移送查處。

機場公司說，為建立偵防違法無人機活動能力，降低飛安風險、強化機場空域安全，機場公司在交通部與國防部協助下，自112年6月起啟動無人機防制計畫，委請國家中山科學研究院分階段建置無人機偵防系統，導入先進偵測技術，即時偵防機場周邊之無人機活動。

機場公司指出，根據統計，到今年7月，經偵防系統偵獲，並由區域聯防相關單位，包括航空警察局、桃園市政府警察局蘆竹分局、大園分局、中壢分局、新北市政府警察局林口分局等現場查獲，移送民航局依法查處的違規無人機活動共計有28件。

機場公司表示，桃園機場無人機偵防系統建置後，可掌握附近無人機動態及操作人座標，有效提升飛航安全與降低機場營運受影響程度，違規無人機活動也大幅減少。機場公司提醒民眾，機場四周禁止遙控無人機及有礙飛安物體活動，違反將依「民用航空法」罰鍰金額可達新台幣30萬元到150萬元，呼籲民眾共同維護飛安

飛安 查處 桃園機場

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