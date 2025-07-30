開車閃過員警、保全衝入高雄港落海 死者身分曝光

1輛休旅車昨晚衝落高雄港70號碼頭失蹤，高雄港平台船今天傍晚5時20分打撈起休旅車，警方並查出與車子一起落水的死者，確認是車主黃姓男子，已報請檢察官相驗死因。

高雄港務警察總隊表示，今天中午打撈到黃姓男子（35歲）的遺體，經查，身上無身分證件，但已比對相關相片資料，確認死者是車主黃姓男子，已聯繫黃男的妹妹南下指認。

警方表示，休旅車衝落碼頭水域，車上只有黃姓男子，沒有他人。