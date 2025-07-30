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開車閃過員警、保全衝入高雄港落海 死者身分曝光
1輛休旅車昨晚衝落高雄港70號碼頭失蹤，高雄港平台船今天傍晚5時20分打撈起休旅車，警方並查出與車子一起落水的死者，確認是車主黃姓男子，已報請檢察官相驗死因。
高雄港務警察總隊表示，今天中午打撈到黃姓男子（35歲）的遺體，經查，身上無身分證件，但已比對相關相片資料，確認死者是車主黃姓男子，已聯繫黃男的妹妹南下指認。
警方表示，休旅車衝落碼頭水域，車上只有黃姓男子，沒有他人。
據了解，黃姓男子戶籍在彰化縣，日前也曾出入高雄港70號碼頭附近的貨櫃場。根據碼頭監錄影像顯示，昨晚9時22分，他駕駛休旅車闖過避過管制站員警和碼頭保全，直接駛向高雄港70號碼頭，穿過貨櫃場才衝向碼頭落海，落海時還能見到車頂，但不久便慢慢沉沒水中。警方聯繫到他妹妹，初步了解，家屬少與他聯繫。
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