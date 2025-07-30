地下室駛出失控暴衝 72歲婦開車衝上花圃撞毀8機車

桃園市一名72歲婦人今下午自桃園區壽昌街住家地下室開車，往車道向上行駛至平面道路，因操作不當暴衝至車道外並撞倒8輛機車，整輛車衝上社區花圃，所幸無人受傷，婦人酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中。

桃園交通中隊指出，72歲張姓婦人今下午2時30分許，從桃園區壽昌街57號住處地下停車場開車往車道向上行駛至平面道路，因操作不當失控衝撞路旁8輛機車，整輛車衝上社區外的花台，當時路上正有機車經過，險些撞到機車騎士，還好騎士發現異狀立即煞車，未造成人員受傷。