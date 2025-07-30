聽新聞
0:00 / 0:00
地下室駛出失控暴衝 72歲婦開車衝上花圃撞毀8機車
桃園市一名72歲婦人今下午自桃園區壽昌街住家地下室開車，往車道向上行駛至平面道路，因操作不當暴衝至車道外並撞倒8輛機車，整輛車衝上社區花圃，所幸無人受傷，婦人酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中。
桃園交通中隊指出，72歲張姓婦人今下午2時30分許，從桃園區壽昌街57號住處地下停車場開車往車道向上行駛至平面道路，因操作不當失控衝撞路旁8輛機車，整輛車衝上社區外的花台，當時路上正有機車經過，險些撞到機車騎士，還好騎士發現異狀立即煞車，未造成人員受傷。
警方獲報立即趕抵現場處理，經實施酒測該駕駛酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中，另機車損壞賠償事宜將聯繫車主。警方呼籲駕駛人行經車道應減速慢行，以免發生交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言