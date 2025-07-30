影／女租客遭惡鄰猛敲門騷擾…門鎖還灌三秒膠 怒報警提告

新北市蔡姓女租客本月發現門鎖遭灌三秒膠無法開門，自力救濟裝監視器自保，果真日前發現惡鄰曹姓女子猛敲門騷擾，一怒之下報警提告。警方依法以毀損罪受理偵辦，將通知涉案曹女到案說明。

26歲蔡姓女子租屋住新北市永和區永亨路上，本月13日深夜返家時，發現鑰匙插不進鎖孔，這才發現大門遭不明人士灌入三秒，怒報警提告毀損，同時自力救濟暗中在大門口裝監視器自保，果真又在本月26日晚上近9時，錄到鄰居曹姓女子（25歲）猛敲門騷擾。