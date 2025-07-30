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影／女租客遭惡鄰猛敲門騷擾…門鎖還灌三秒膠 怒報警提告
新北市蔡姓女租客本月發現門鎖遭灌三秒膠無法開門，自力救濟裝監視器自保，果真日前發現惡鄰曹姓女子猛敲門騷擾，一怒之下報警提告。警方依法以毀損罪受理偵辦，將通知涉案曹女到案說明。
26歲蔡姓女子租屋住新北市永和區永亨路上，本月13日深夜返家時，發現鑰匙插不進鎖孔，這才發現大門遭不明人士灌入三秒，怒報警提告毀損，同時自力救濟暗中在大門口裝監視器自保，果真又在本月26日晚上近9時，錄到鄰居曹姓女子（25歲）猛敲門騷擾。
據了解，蔡女的房東陳姓男子（47歲）與曹女為鄰居關係，今年6月底因頂樓遮雨棚施作雙方發生嫌隙，才導致曹女疑心生不滿，多次做出惡意擾鄰的行為。轄區永和警方依規定以毀損罪偵辦，近期將通知曹女到案說明。
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