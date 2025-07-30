台南頻傳落水！持續搜救12歲童、7旬翁 今再救岸邊1女子送醫

77歲溫姓男子昨天疑似在嘉南大圳河堤旁失足落水，消防局搜救一天未果，今天上午繼續派遣人員搜救；搜救人員下午2時51分發現45歲蘇姓女子站在海佃3號水門前，擔心她有溺水風險，立即協助將她移動至岸上，所幸蘇女並未受傷，後送永康奇美醫院。

77歲溫姓男子昨天凌晨1時許就出門，久久沒有回家，家屬上午8時許仍未見人影，向警方報案；員警在嘉南大圳河堤旁發現溫的拖鞋，經家屬確認無誤，研判疑似失足落水，通報消防局救援，經昨天搜救至晚間6時許未果，今天上午8時30分再出動出動8車10人2艇2無人機繼續搜索。

搜救人員在下午2時51分發現45歲蘇姓女子站在海佃3號水門前，擔心她失足落水，立即協助搬運，將蘇女移動至岸上；惟蘇女雖意識清楚，卻不說話，詢問她都不回應，消防先將她送醫治療，隨後繼續進行搜救任務。

另外，台南市仁德國小陳姓、藍姓及鍾姓3名畢業生本月24日相約至南區黃金海岸玩水，傳出溺水意外，藍童自行上岸，陳童由消防人員拉上岸，身體均多處擦傷醫；惟12歲鍾童失蹤迄今，海陸空連日搜索均無所獲，今天消防局再出動1車3人在岸邊搜尋。