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影／三重賓士撞3車再擊落1騎士！逃逸4小時落網 原來是毒品通緝犯

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天有1輛賓士轎車違停拒檢逃逸，在捷運三重國小站前撞開3輛擋住去路的汽機車，又撞倒71歲機車騎士，最後衝上高速公路，把車棄置在台北市。但4個小時之後，48歲洪男便在板橋被捕，原來是毒品通緝犯。

洪男昨天下午3時31分在三重區三和路三段違停拒檢，直接加速向前逃竄，才不到200公尺就遇到仁愛街口紅燈，2輛警用機車追上，他竟硬將擋住前方去路的2輛汽車和1輛機車撞開繼續衝，轉進窄小街道亂竄。

後來經自強路再繞回三和路，又在捷運三重國小站前撞倒1輛機車（造成71歲李姓騎士肢體擦挫傷，由救護車送台北馬偕醫院急診，今天仍住院觀察中），然後從三重交流道衝上國道1號。

警方後來發現肇事車輛被扔在台北市重慶北路、敦煌路口，洪男棄車逃脫，晚間7時30分循線在新北市板橋區銘傳街被查緝到案，警詢後依毒品通緝解送新北地院歸案，另依公共危險罪嫌移送新北地檢署，仍在等候開庭。

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48歲洪男（中）昨天在三重駕駛白色賓士轎車拒檢衝撞，接著在台北市棄車逃逸，最後溜到板橋仍被警方循線逮捕，原來是毒品通緝犯。記者林昭彰／翻攝
48歲洪男（中）昨天在三重駕駛白色賓士轎車拒檢衝撞，接著在台北市棄車逃逸，最後溜到板橋仍被警方循線逮捕，原來是毒品通緝犯。記者林昭彰／翻攝
48歲洪男昨天駕駛白色賓士轎車拒檢逃逸，在捷運三重國小站前將擋住去路的2輛汽車和1輛機車撞開，從中間硬擠繼續逃給警察追。記者林昭彰／翻攝
48歲洪男昨天駕駛白色賓士轎車拒檢逃逸，在捷運三重國小站前將擋住去路的2輛汽車和1輛機車撞開，從中間硬擠繼續逃給警察追。記者林昭彰／翻攝

三重 毒品 賓士

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