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影／陸海警船連2日闖金門水域 還出陰招規避海巡署偵蒐
又來了！中國海警船連兩天在金門北碇東方外海集結，顯有侵擾意圖，金馬澎分署立即調整機動應處能量，巡防艇前推部署，全程併行對應拒止，不讓中國海警船深入我國水域，堅決捍衛我國海域安全。
海巡署金馬澎分署指出，7月29日與30日連續兩天偵獲中國海警船艦集結金門北碇東方外海，意圖侵擾我國水域。我方立即強化巡邏應處能量，派遣巡防艇併行監控，全程拒止對方船隻深入限制海域。
根據海巡署說明，29日下午3時，中國海警「14605」、「14529」、「14608」及「14513」等4艘船自金門料羅東南東方航入限制水域，並呈一路縱隊向西航行。我方隨即出動4艘巡防艇部署，於傍晚5時將中方船艦驅離。
今天上午9時，同批4艘中國海警船再次進入金門水域，且關閉船舶自動識別系統（AIS）試圖規避偵蒐，但仍遭海巡署掌握行蹤，旋即再度出動4艘巡防艇前往應對，並以中英文無線電廣播，堅定要求中方船艦離開。雙方一度併航對峙，最終於上午11時5分驅離成功。
金馬澎分署指出，中國海警船每月不斷、頻繁進入金門鄰近海域，且屢次關閉AIS妄圖鬆懈我方監控，是企圖假借「執法巡查」名義遂行「常態騷擾」之實，金馬澎分署將持續維持高強度監偵、反應及部署能力，掌握及監控海警船動態，並秉持堅定的執法立場周全應對，全力捍衛國家主權及海域安全
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