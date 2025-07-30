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泰國華僑來台掉錢包 警拾獲助發還讓他驚呼「在泰國絕不可能」
泰國華僑45歲黃姓男子日前搭機來台探親，不慎在台北車站附近的新光三越掉落皮夾而不自知，正巧台北市中正第一分局警備隊隊長林冠丞與警員尤竑翔執勤經過，撿起地上皮夾後聯繫、並協助保管，黃男一小時後趕至分局領回，頻頻感謝警方熱心協助，更直呼「能一元不少的失而復得拿回太神了」。
中正一警方指出，警備隊長和警員尤竑翔日前在新光三越廣場地面上撿拾到一只黑色皮夾，打開看裡面有現金4300元、數張證件與信用卡，警方透過證件找上失主黃男。
約一小時後，黃男滿頭大汗、神情慌張地趕至中正一分局，見到失而復得的皮夾瞬間鬆了口氣，當場雙手合十頻頻道謝，指出「這筆錢和證件對我這趟旅程太重要了，沒想到能一元不少的失而復得，在泰國這種事根本不可能發生！太神了」。
黃男供稱，自己是來自泰國的華僑，早上剛搭機來台探親，下午在新光三越外整理口袋物品時，一時分心將皮夾拿出卻忘了放回，皮架內的現金是剛下飛機才在桃園機場兌換的旅費。
警方提醒，民眾若遺失財物，可先回想最後持有的時間與地點，盡快回到現場或向派出所報案，警方可協助調閱監視器尋回，同時也呼籲，外出時貴重物品務必隨身保管，以防宵小趁機行竊。
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