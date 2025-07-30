嘉義大學生騎車衝校園…倒臥水溝旁 檢警相驗：自撞死亡
嘉義大學民雄校區昨晚有人騎車衝入校園，將管制閘門桿撞斷，警衛四處尋找，在2小時後在行政大樓旁花圃發現有名男子趴在水溝已無呼吸心跳，警消獲報送醫院仍不治。今天檢警相驗，死因為騎乘機車自撞，致頭、胸、肢體等多處骨折嚴重創傷死亡。
據警衛表示，昨晚8時許有名騎士從校門口高速行駛，撞斷管制閘門，直直衝入校內，因為深夜視線不佳，找了很久才找到人，晚上10時許在行政大樓右旁花圃水溝發現他，機車也倒在旁邊，人已經沒有呼吸心跳，連忙通知警消到場，將人送醫救治。
警消協助送往大林慈濟醫院急救，仍因傷勢過重不治，經查證騎士身分為嘉義大學24歲黃姓學生。檢警發現留有遺書，據家人表示，黃生罹患憂鬱症，近日疑遭網友辱罵心情不好。
檢警相驗，判斷死因為死者騎乘普重機車自撞，致頭部、胸部、左側肢體多處骨折及出血，嚴重創傷死亡。
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