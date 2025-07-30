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再爆虐童？母控月嫂偷捏1個月寶寶大腿、猛力搖晃 台中市府要查了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中一名母親指控透過民間基金會媒合月嫂，未料月嫂幫一個半月的寶寶換尿布時不僅偷捏大腿，還放寶寶獨自在尿布檯上，甚至抱著寶寶大力晃動，發現後除請月嫂離開，並通報社會局。社會局表示，將調查釐清是否涉及兒少權法，如有違法將依法辦理。

一名母親在網路發文，指控透過民間基金會媒合月嫂，月嫂在幫她一個半月的小寶寶換尿布時偷捏大腿，害寶寶直接大哭，不僅沒放輕動作，甚至背對，放寶寶獨自在尿布檯上，最後還抱著寶寶大力晃動，氣得將錄影畫面PO網。

不少網友看到影片留言說太恐怖了，有網友說，「她一定是覺得偷捏一下不會被發現」、「離開寶寶就寶寶抱起來或是放到安全的地方」，也有人說，「她晃動寶寶太大力了」。

該名母親說，她本以為透過基金會媒合的月嫂會有保障，未料卻遇上不友善的月嫂，當天她就請月嫂離開，也帶寶寶到醫院驗傷，除要提告該名月嫂，並已經通報社會局。

協助媒合的民間基金會表示，該名月嫂已有10年服務經驗，7月14日開始服務該名產婦，每日服務約半天，後來中斷服務一周，直到7月26日繼續服務整天，未料28日就接獲投訴，已全面暫停該名月嫂全部工作接受調查。

社會局表示，此案經查為民間基金會媒合的服務人員，非台中市到宅坐月子服務媒合平台的合作服務人員。家防中心已受理通報，將調查釐清是否涉及兒少權法，如有違法將依法辦理，絕不寬貸。

台中一名母親指控透過民間基金會媒合月嫂，未料月嫂幫一個半月的寶寶換尿布時不僅偷捏大腿，還放寶寶獨自在尿布檯上，甚至抱著寶寶大力晃動。圖／擷取自網路
台中一名母親指控透過民間基金會媒合月嫂，未料月嫂幫一個半月的寶寶換尿布時不僅偷捏大腿，還放寶寶獨自在尿布檯上，甚至抱著寶寶大力晃動。圖／擷取自網路

虐童 母親 社會局 坐月子 兒少權法

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