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不滿父母管太嚴！桃園23歲女負氣離家 警開導解心結

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名23歲宋姓女子昨晚因不滿父母管太嚴控制她，在家裡大鬧後負氣離家不知去向，員警接獲家屬報案前往協尋，最後在一間宮廟前找到哭泣的宋女，員警將她帶回關懷開導，化解女子的心結，後續通知其母親前來將人平安帶返家。

大園分局大園派出所昨晚9時許接獲民眾報案，稱其女兒在家裡大吼大叫摔東西，隨後便跑出家裡不知去向，在附近遍尋不著，擔心女兒會發生意外，請警方幫忙協尋。

員警利用家屬提供的照片在附近來回搜尋，同時詢問鄰居及店家是否有見到女子的身影，最後在多方打探尋找之下，在一間宮廟前發現一名女子神情恍惚、眼眶泛淚呆坐在牆邊，經上前關懷詢問，確認她就是通報協尋的宋姓女子，隨即將她帶回派出所休息。

宋女向警方表示，她因不滿父母管太嚴，壓力長期累積下來，才會一時情緒失控大鬧後離家。員警得知後對她耐心關懷開導，並用自身的經驗向女子曉以大義，順利幫助她解開心結。警方後續也通知女子母親前來接人，在一番勸說下母女倆言歸於好，承諾會再好好溝通改善親子關係，非常感謝警方的熱心幫忙。

桃園大園23歲宋姓女子不滿父母管太嚴負氣離家，員警接獲報案在宮廟前找到哭泣的宋女。記者周嘉茹／翻攝
桃園大園23歲宋姓女子不滿父母管太嚴負氣離家，員警接獲報案在宮廟前找到哭泣的宋女。記者周嘉茹／翻攝
桃園大園23歲宋姓女子不滿父母管太嚴負氣離家，員警接獲報案在宮廟前找到哭泣的宋女。記者周嘉茹／翻攝
桃園大園23歲宋姓女子不滿父母管太嚴負氣離家，員警接獲報案在宮廟前找到哭泣的宋女。記者周嘉茹／翻攝

母親 父母 親子關係

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