2旬男與老翁當街掄拳進派出所 他不講武德偷襲揍臉慘了

一名從事服務業的27歲葉姓男子，27日下午在公車上與75歲陳姓老翁擦撞，兩人起口角後演變成在大街大打出手，警方到場帶回兩人到派出所，誰知葉男先結束詢問，離開後就埋伏在路口，趁老翁結束詢問，在路邊要搭乘計程車時，衝出來就給老翁臉上一拳。

派出所警員接獲報案，知道剛剛互控傷害的兩人，竟又起衝突，警員趕到現場，臉色難看直呼：「有完沒完！」立即將葉男以傷害現行犯帶回派出所，並移送請台北地檢署偵辦。

面對年輕人不講武德搞偷襲，老翁感到相當氣憤；至於葉男則說自己不甘心被打，才會一時忍不住躲起來還拳給對方。

大安分局瑞安街派出所，27日下午5時許接獲110通報，信義路二段與新生南路一段口有打架案件，警方獲報後立即派遣快打警力趕往現場處理。

警方調查，葉姓男子推著嬰兒車，與陳姓男子在公車上因互相碰撞引發口角，下車後情緒失控，兩人在街頭爆發肢體衝突，嚇壞路過民眾，警方隨即將兩人帶回派出所進一步釐清案情，兩人都指控是對方先動手，互告傷害，完成筆錄後兩人相繼離開。