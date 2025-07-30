聽新聞
0:00 / 0:00
2旬男與老翁當街掄拳進派出所 他不講武德偷襲揍臉慘了
一名從事服務業的27歲葉姓男子，27日下午在公車上與75歲陳姓老翁擦撞，兩人起口角後演變成在大街大打出手，警方到場帶回兩人到派出所，誰知葉男先結束詢問，離開後就埋伏在路口，趁老翁結束詢問，在路邊要搭乘計程車時，衝出來就給老翁臉上一拳。
派出所警員接獲報案，知道剛剛互控傷害的兩人，竟又起衝突，警員趕到現場，臉色難看直呼：「有完沒完！」立即將葉男以傷害現行犯帶回派出所，並移送請台北地檢署偵辦。
面對年輕人不講武德搞偷襲，老翁感到相當氣憤；至於葉男則說自己不甘心被打，才會一時忍不住躲起來還拳給對方。
大安分局瑞安街派出所，27日下午5時許接獲110通報，信義路二段與新生南路一段口有打架案件，警方獲報後立即派遣快打警力趕往現場處理。
警方調查，葉姓男子推著嬰兒車，與陳姓男子在公車上因互相碰撞引發口角，下車後情緒失控，兩人在街頭爆發肢體衝突，嚇壞路過民眾，警方隨即將兩人帶回派出所進一步釐清案情，兩人都指控是對方先動手，互告傷害，完成筆錄後兩人相繼離開。
先結束詢問的葉男心生不滿，走出派出所就潛伏路口伺機報復，他趁陳姓老翁離開派出所再度出手攻擊，警方再次接獲報案迅速趕抵現場，當場將葉男壓制逮捕，全案依傷害現行犯移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言