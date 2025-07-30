影／一處違規！北市警車巡邏遭賓士攔腰撞 下場曝光

台北市保安大隊警車今天早上巡邏行經中山區松江路204巷與長春路137巷口，警車駕駛吳姓警員疑未注意路況，在應停讓的路口未停，遭彭姓男子駕駛的賓士車攔腰撞上，轄區中山警方獲報趕抵，確認雙方僅車損、無人受傷，私下達成和解，全案依息事案件處理。

中山警方今天早上8點40分獲報，松江路204巷與長春路137巷口發生車禍趕抵，現場是警車和賓士車發生碰撞，無人受傷、無人酒駕，警車左前側車身與沿長春路137巷南向北行駛之自小客車前車頭發生碰撞。

保大指出，第三中隊吳姓警員擔任早上8時至12時巡邏勤務途中，與彭姓男子開的賓士車發生輕微擦撞，事故發生後，雙方隨即下車了解情況，並通報轄區中山分局交通分隊到場處理，雙方現場達成和解，全案依A3息事案件處理，將持續精進員警駕駛安全觀念及教育訓練，以強化執勤安全。

非號誌路口通常多以「停」、「慢」標線劃分路權，依此案來說，保大警車開在「停」字，而賓士車則是「慢」字，在責任歸屬上保大警員應負擔較多肇責。