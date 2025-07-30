51歲凌威威涉擄人傷害！現身喊冤稱「未傷人」警方駁斥依相關事證偵辦
51歲前「酒國名花」凌威威（本名謝伊琪）爆出近日與2名友人赴台中向莊姓男子討債，3人將莊男押上車後帶回桃園，警方到場發現莊男身上有刀傷，將凌威威等人上銬逮捕，依妨害自由、傷害等罪移送偵辦；凌威威交保後反控檢警偵辦方向錯誤，喊冤自己未傷人，八德警分局則嚴正駁斥。
警方調查，凌威威22日下午與2名友人開車南下台中，要替友人向莊男討52萬8千元的債務，凌威威一行人找到莊男後將他押上車，並一路開車載回桃園，對此莊男在過程中趁隙通知友人，並拜託友人代為報案。
八德警方於22日晚間6時許接獲轉報，指稱在八德區新興路上有人遭妨害自由情形，警方立即趕赴現場，當場發現莊男疑遭人控制，且身體有多處傷痕，車上也有大量血跡，警方發現刀具為凌威威所有，將她與2名友人依現行犯逮捕，並依妨害自由、傷害罪移送桃園地方檢察署偵辦。
凌威威今出面自稱，自己是受鍾姓男子委託向莊男討債，莊男與廖姓女友自行上了她的車，但在車上莊男遲遲不肯還錢，最後凌威威忍無可忍，拿出隨身攜帶原本自保用的小刀，要求莊男匯款，孰料莊男奪刀自殘，同時劃傷女友。
凌威威控訴，事發後警方直指她傷人，指控她是傷害莊男的主謀，並且沒收她的手機及行車記錄器；凌威威喊冤自己相當委屈，莊男的傷勢都是他自己所為，批評「從來沒見過這麼爛的警察」，強調自己全程僅持刀自保，並無傷人。
對此八德警分局駁斥，22日警方依法偵辦莊男遭妨害自由案，於同日晚間6時將謝女等3人依現行犯逮捕帶返所偵辦，另於23日下午5時將其人等移送至桃園地方檢察署；其中扣留手機部份是為了釐清案情及雙方通聯內容，偵辦過程皆依規依程序辦理。
警方指出，當時莊男委託友人報案時即稱遭人控制，後續警方到場時，莊男亦稱自己遭凌威威一行人威脅，並稱身上的傷為凌威威傷害；對於2方互控，警方表示皆按相關事證調查，已交由檢方偵辦釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言