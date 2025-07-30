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51歲凌威威涉擄人傷害！現身喊冤稱「未傷人」警方駁斥依相關事證偵辦

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

51歲前「酒國名花」凌威威（本名謝伊琪）爆出近日與2名友人赴台中向莊姓男子討債，3人將莊男押上車後帶回桃園，警方到場發現莊男身上有刀傷，將凌威威等人上銬逮捕，依妨害自由、傷害等罪移送偵辦；凌威威交保後反控檢警偵辦方向錯誤，喊冤自己未傷人，八德警分局則嚴正駁斥。

警方調查，凌威威22日下午與2名友人開車南下台中，要替友人向莊男討52萬8千元的債務，凌威威一行人找到莊男後將他押上車，並一路開車載回桃園，對此莊男在過程中趁隙通知友人，並拜託友人代為報案。

八德警方於22日晚間6時許接獲轉報，指稱在八德區新興路上有人遭妨害自由情形，警方立即趕赴現場，當場發現莊男疑遭人控制，且身體有多處傷痕，車上也有大量血跡，警方發現刀具為凌威威所有，將她與2名友人依現行犯逮捕，並依妨害自由、傷害罪移送桃園地方檢察署偵辦。

凌威威今出面自稱，自己是受鍾姓男子委託向莊男討債，莊男與廖姓女友自行上了她的車，但在車上莊男遲遲不肯還錢，最後凌威威忍無可忍，拿出隨身攜帶原本自保用的小刀，要求莊男匯款，孰料莊男奪刀自殘，同時劃傷女友。

凌威威控訴，事發後警方直指她傷人，指控她是傷害莊男的主謀，並且沒收她的手機及行車記錄器；凌威威喊冤自己相當委屈，莊男的傷勢都是他自己所為，批評「從來沒見過這麼爛的警察」，強調自己全程僅持刀自保，並無傷人。

對此八德警分局駁斥，22日警方依法偵辦莊男遭妨害自由案，於同日晚間6時將謝女等3人依現行犯逮捕帶返所偵辦，另於23日下午5時將其人等移送至桃園地方檢察署；其中扣留手機部份是為了釐清案情及雙方通聯內容，偵辦過程皆依規依程序辦理。

警方指出，當時莊男委託友人報案時即稱遭人控制，後續警方到場時，莊男亦稱自己遭凌威威一行人威脅，並稱身上的傷為凌威威傷害；對於2方互控，警方表示皆按相關事證調查，已交由檢方偵辦釐清。

51歲前「酒國名花」凌威威涉嫌擄人傷害，遭警方依妨害自由、傷害等罪移送偵辦；凌威威交保後反控檢警偵辦方向錯誤，喊冤自己未傷人。記者周嘉茹／攝影
51歲前「酒國名花」凌威威涉嫌擄人傷害，遭警方依妨害自由、傷害等罪移送偵辦；凌威威交保後反控檢警偵辦方向錯誤，喊冤自己未傷人。記者周嘉茹／攝影
51歲前「酒國名花」凌威威涉嫌擄人傷害，遭警方依妨害自由、傷害等罪移送偵辦；凌威威交保後反控檢警偵辦方向錯誤，喊冤自己未傷人。記者周嘉茹／攝影
51歲前「酒國名花」凌威威涉嫌擄人傷害，遭警方依妨害自由、傷害等罪移送偵辦；凌威威交保後反控檢警偵辦方向錯誤，喊冤自己未傷人。記者周嘉茹／攝影

桃園 討債 女友

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