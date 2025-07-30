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影／丟垃圾當打籃球…男垃圾場外「勾射」扔進場 下場慘了
南投埔里日前有民眾到當地清潔隊丟垃圾，疑因貪圖方便，沒把機車騎進垃圾場，而是從清潔隊圍牆外，直接「勾射低拋」將兩袋垃圾丟入垃圾堆置區，過程全被監視器拍下，看似率性其實已觸法，經追查行為人今依違反廢棄物清理法告發開罰。
埔里鎮清潔隊指出，埔里鎮每周一、三、五、日都有派垃圾車清運全鎮垃圾，考量不少人白天上班，也提供夜間定點收運服務；清潔隊在平日上班時間也都有開放，並在隊部門口附近設置垃圾子車，方便民眾可以自行丟棄一般垃圾或資源回收物。
沒想到，本月23日有民眾騎乘車到清潔隊丟垃圾，但他沒騎進清潔隊，也沒將垃圾丟進門口附近的垃圾子車內，疑似貪圖方便將車騎到垃圾堆置區的圍牆旁，直接從牆外將兩袋垃圾先後高拋丟入垃圾場，丟垃圾過程則全被監視器拍下。
畫面中的機車騎士丟垃圾，猶如在打籃球般的「勾射」又「低拋」，兩袋垃圾就先後被扔進場內，有一袋比較靠近堆置區，另一袋似乎掉在圍牆邊，其行徑看起來相當瀟灑率性，實際上不僅造成清潔隊困擾，而且已經觸法。
埔里清潔隊表示，該事件發生再在場區開放時間，民眾應進場丟棄或丟垃圾子車，不該圖方便從牆外丟垃圾，而未依規定或未在指定區域亂丟垃圾，可依廢清法開罰1200元至6000元，今已查出行為人並告發開罰，以遏止類似行為再次發生。
清潔隊也提醒，民眾若無法趕上垃圾車，平日周一至五上午8至12時、下午1至5時開放場區丟垃圾；另每周三、五晚上8時40分至9時在身心障福利大樓、南光國小、埔里高工、仁愛公園及信義路與中山路口加油站5處也有定點收運。
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