人找到了！ 休旅車衝落高雄港 今午打撈到1男子已氣絕

1輛休旅車昨晚衝進高雄港70號碼頭落海失蹤，警、消搜尋16小時，今天中午打撈到1名男子，身分待查。

據了解，這輛休旅車是登記在1名30多歲的黃姓男子名下，但是，高雄港消防隊找到的男子，初步目視約50歲，是否同一人，仍待查證身分。

據了解，30多歲的黃姓男子戶籍在彰化縣，日前也曾出入高雄港70號碼頭附近的貨櫃場，警方聯繫家屬，初步了解，家屬少與他聯繫。

據碼頭監錄影像顯示，昨晚9時22分，這輛休旅車直接駛向高雄港70號碼頭，避過管制站員警和碼頭保全，直穿過貨櫃場才衝向碼頭落海，落海時還能見到車頂，但不久便慢慢沈沒水中。