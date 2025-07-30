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人找到了！ 休旅車衝落高雄港 今午打撈到1男子已氣絕
1輛休旅車昨晚衝進高雄港70號碼頭落海失蹤，警、消搜尋16小時，今天中午打撈到1名男子，身分待查。
據了解，這輛休旅車是登記在1名30多歲的黃姓男子名下，但是，高雄港消防隊找到的男子，初步目視約50歲，是否同一人，仍待查證身分。
據了解，30多歲的黃姓男子戶籍在彰化縣，日前也曾出入高雄港70號碼頭附近的貨櫃場，警方聯繫家屬，初步了解，家屬少與他聯繫。
據碼頭監錄影像顯示，昨晚9時22分，這輛休旅車直接駛向高雄港70號碼頭，避過管制站員警和碼頭保全，直穿過貨櫃場才衝向碼頭落海，落海時還能見到車頂，但不久便慢慢沈沒水中。
警、消派船搜尋，並由潛水人員下水搜救，但只有找到1隻黑狗，疑是由車上游出水面，不見車子和車上的人，直到凌晨2時20分，因風雨變大暫停搜尋，今天繼續搜救，直到中午12時30分許，找到落海男子，已經氣絕。
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