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影／休旅車衝落高雄港人車失蹤 車主曾出入附近…家屬少有聯繫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1輛休旅車昨晚衝進高雄港70號碼頭落海失蹤，經查，這輛休旅車是登記在黃姓男子名下，但警方聯絡不到黃男，警、消打撈落海人車，查明落海駕駛人身分。

據了解，30多歲的黃姓男子戶籍在彰化縣，日前也曾出入高雄港70號碼頭附近的貨櫃場，警方聯繫家屬，初步了解，家屬少與他聯繫，將待警、消在水域找到人車，再查明落海駕駛人的身分。

據碼頭監錄影像顯示，昨晚9時22分，這輛休旅車直接駛向高雄港70號碼頭，避過管制站員警和碼頭保全，直穿過貨櫃場才衝向碼頭落海，落海時還能見到車頂，但不久便慢慢沈沒水中。

警、消派船搜尋，並由潛水人員下水搜救，但只有找到1隻黑狗，疑是由車上游出水面，不見車子和車上的人，直到凌晨2時20分，因風雨變大暫停搜尋，今天繼續搜救中。

1輛休旅車昨晚衝落高雄港70號碼頭失蹤，今天警、消仍繼續搜尋落海人車。記者林保光／翻攝
1輛休旅車昨晚衝落高雄港70號碼頭失蹤，今天警、消仍繼續搜尋落海人車。記者林保光／翻攝
1輛休旅車昨晚衝落高雄港70號碼頭失蹤，今天警、消仍繼續搜尋落海人車。記者林保光／翻攝
1輛休旅車昨晚衝落高雄港70號碼頭失蹤，今天警、消仍繼續搜尋落海人車。記者林保光／翻攝
1輛休旅車昨晚衝落高雄港70號碼頭失蹤，今天警、消仍繼續搜尋落海人車。記者林保光／翻攝
1輛休旅車昨晚衝落高雄港70號碼頭失蹤，今天警、消仍繼續搜尋落海人車。記者林保光／翻攝

碼頭 高雄港 休旅車

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