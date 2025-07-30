影／休旅車衝落高雄港人車失蹤 車主曾出入附近…家屬少有聯繫

1輛休旅車昨晚衝進高雄港70號碼頭落海失蹤，經查，這輛休旅車是登記在黃姓男子名下，但警方聯絡不到黃男，警、消打撈落海人車，查明落海駕駛人身分。

據了解，30多歲的黃姓男子戶籍在彰化縣，日前也曾出入高雄港70號碼頭附近的貨櫃場，警方聯繫家屬，初步了解，家屬少與他聯繫，將待警、消在水域找到人車，再查明落海駕駛人的身分。

據碼頭監錄影像顯示，昨晚9時22分，這輛休旅車直接駛向高雄港70號碼頭，避過管制站員警和碼頭保全，直穿過貨櫃場才衝向碼頭落海，落海時還能見到車頂，但不久便慢慢沈沒水中。