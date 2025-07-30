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兄弟檔電纜線大盜偷遍彰化3鄉鎮 藏廢棄工廠仍被逮
彰化縣北斗等3鄉鎮最近兩個月內密集發生電纜線竊盜案，造成農田抽水機停擺、電燈不亮，農民氣得跳腳，警方接獲報案循線查出賴姓兄弟涉有重嫌，跟監埋伏多日，在他們沒水沒電的廢棄工廠住處埋逮兩人，詢問後依竊盜罪嫌移送偵辦。
據了解，賴姓兄弟（57歲、54歲）涉嫌到北斗鎮、田中鎮、溪州鄉，專挑廢棄工廠、久無人居住閒置住宅、偏遠農田，剪斷和偷走工廠與住宅、農用抽水機的電纜線，總計作案16件，溪州鄉就占8件，農民發現抽水機的電纜線被偷無法啟動都氣得跳腳。
警方據報展開調查，約看了一個月各路口監視錄影畫面，鎖定共乘1輛機車的兩名男子涉有重嫌，調查後是賴姓兄弟，即報請彰化地方檢察署指揮偵辦，警方展開跟監蒐證，確定他們刻意避開人車聚集路線，進出溪州鄉一處偏僻無水無電的廢棄工廠，於是聲請拘票凌晨突擊，員警破門而入，在廢棄廠房內查獲賴姓兄弟及各種作案工具。
北斗警分局長楊志源今表示，竊盜行為直接侵犯人民財產及公共安全，讓民眾感受生命財產受威脅，警方團隊縝密部署與持續努力得以迅速偵破賴姓兄弟竊案，但提醒民眾幫忙留意周邊可疑人車和異常情況，協助警方打擊犯罪。
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