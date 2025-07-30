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擦撞女騎士未停車 桃園男「只看一眼」肇逃被揪出

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園區中山路與龍安街口昨(29)日傍晚發生一起交通事故，59歲孫姓男子騎機車行經該路段時，擦撞同方向行駛的54歲蔣姓女騎士，導致對方失控跌倒並撞上一旁自小客車，造成手腳擦挫傷。孫男肇事後未停車查看即離去，警方已依法將其移送偵辦。

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59歲孫姓男子騎機車行經該路段時，擦撞同方向行駛的54歲蔣姓女騎士，導致對方失控跌倒並撞上一旁自小客車，造成手腳擦挫傷。圖：讀者提供

桃園分局表示，事故發生於晚間18時48分，桃園市警局交通中隊與轄區龍安派出所接獲報案後，立即派員到場協助疏導車流並協助傷者送醫。蔣女雖無生命危險，但驚魂未定，警方同步調閱周邊監視器，迅速掌握肇事者孫男身分，通知其到案說明。

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59歲孫姓男子騎機車行經該路段時，擦撞同方向行駛的54歲蔣姓女騎士，導致對方失控跌倒並撞上一旁自小客車，造成手腳擦挫傷。圖：讀者提供

警方呼籲，駕駛人一旦發生交通事故，應主動停車報案並協助傷者，切勿心存僥倖離去，否則除可能加重法律責任，也恐造成更嚴重後果。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】擦撞女騎士未停車 桃園男「只看一眼」肇逃被揪出

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