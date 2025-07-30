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​高雄水利局發反罷免簡訊？ 警查出同一業者合法接案…續追委託人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市水利局報案，不明人士發送反罷免催票簡訊給民眾，發送簡訊的門號，與水利局平時宣導水利的門號相同，易誤導民眾。但經警方查證，發送反罷免簡訊的門號，是簡訊平台業者所申請的門號，只是委託發催票簡訊的人與市府水利局，都請同一家業者發簡訊，應是合法委託發簡訊，待查出簡訊委託人以後，交檢方參查。

據了解，7月25日民眾在手機收到的簡訊內容，顯示「盧秀燕拜託您！7/26風雨無阻票投『不同意罷免』搶救羅廷瑋立委，您不投票會失去還稅於民一萬元、勞工5天假、虐童致死判死刑、軍人警察消防權益」。

民眾接到簡訊後，有人好奇發簡訊的手機門號究竟是誰，查到高雄市水利局平時發送宣導簡訊的門號，也用同一個門號發送簡訊，便將簡訊及所查內容貼上網，並貼文「終於看到一個有電話號碼的假圖，結果是高雄市水利局的電話，再繼續造假啊，可悲」。

高雄市刑警大隊今天表示，經查網路傳播之簡訊門號，係由簡訊平台業者所申設，供個人、廣告商、各單位群發簡訊使用，並非高雄市政府水利局專屬或申設使用。

警方查詢平台業者，確認受委託發簡訊，只是平時也受託發高雄市府的簡訊，是正常受託發簡訊。警方認為，簡訊內容是在罷免投票前一天發送，並沒違法，但仍將查出催票委託人後，將全案交檢方查處。

委託平台業者發送的簡訊。記者林保光／翻攝
委託平台業者發送的簡訊。記者林保光／翻攝
網友好奇找出反罷免催票的門號，與高雄市水利局平台業者發送簡訊的門號相同，在貼網留言。記者林保光／翻攝
網友好奇找出反罷免催票的門號，與高雄市水利局平台業者發送簡訊的門號相同，在貼網留言。記者林保光／翻攝

門號 水利局 高雄市

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