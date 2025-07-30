嘉義大學民雄學生疑遭退社 深夜騎車狂飆自撞花圃慘死

嘉義大學民雄校區昨晚8時許有人騎車衝入校園，將管制閘門桿撞斷，警衛察覺有異四處尋找，在2小時後找到他，機車橫躺在路邊，發現一名學生趴在行政大樓旁花圃水溝，警消獲報到場時，黃姓學生已無呼吸心跳，送往大林慈濟醫院急救，急救無效宣布死亡。

校園警衛說，昨晚8時許有一名騎士從校門口高速行駛，撞斷管制閘門，直直衝入校內，因為深夜視線不佳，找了很久才找人，晚上10時許在行政大樓右旁花圃水溝發現他，機車也倒在旁邊，人已經沒有呼吸心跳，連忙通知警消到場，將人送醫救治。

警消到場時已無呼吸心跳，現場急救未恢復生命跡象，送往大林慈濟醫院急救，仍因傷勢過重不治，宣布死亡，經警方查證機車騎士身分為嘉義大學黃姓學生。據家人透露，黃姓學生近日遭學校退社，心情大受影響，整天都精神不振。警方後續將報驗釐清死因。

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