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與女友分手心情差 不滿開店友人留言多嘴…深夜鞭炮怒炸3次

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

王男因與女友感情問題分手，共同朋友謝男竟在網路妄自批評，王男氣不過竟接連3次跑到謝男的住家店面，於深夜燃放鞭炮及毀損物品，大甲分局今天將42歲王男查獲到案，並依恐嚇罪函送台中地檢署偵辦。

大甲分局表示，40歲被害人謝男於7月12日第1次大甲復興街店面遭不明人士於深夜燃放鞭炮及毀損物品，並張貼監視器影片佐證，案發次日，即到大甲分局大甲所報案並提出恐嚇告訴，然對於雙方糾紛原因、監視器影像均有所保留，未提供具體事證。

後來7月21、22日第2、3次案發後，謝男店面深夜再遭燃放鞭炮，只好再到大甲所提出恐嚇及毀損告訴時，才如實告知全案係因男女感情問題所引發衝突，並提供現場發生過程影像交由警方偵處；警方進一步了解才知，原來是王男與前女友和謝男是共同朋友，王男與女友分手後，心情原本不佳，再看到友人謝男在社群媒體留言批評，一時氣不過，就攜帶鞭砲更先後共3次跑去謝男的住家店面洩憤。

大甲警方依犯嫌人別特徵擴大追查，鎖定42歲主嫌為王男（無刑案紀錄）、及其共犯25歲吳男（有詐欺及洗錢防制法等刑案紀錄），兩人先後於7月25日及7月30日由大甲分局查獲到案，並依恐嚇罪函送台地檢署偵辦。

分局長謝建國指出，民眾感情糾紛在所難免，切勿因一時衝動採取不理性的激烈行為（如恐嚇、騷擾、破壞財物、甚至動手傷人等），不僅無助於解決問題，更可能因此觸犯刑法。

王男與女友分手心情不佳，不滿友人謝男在社群媒體留言，氣不過深夜3次帶鞭砲去謝男的店面洩憤。圖／大甲分局提供
王男與女友分手心情不佳，不滿友人謝男在社群媒體留言，氣不過深夜3次帶鞭砲去謝男的店面洩憤。圖／大甲分局提供
王男與女友分手心情不佳，不滿友人謝男在社群媒體留言，氣不過深夜3次帶鞭砲去謝男的店面洩憤。圖／大甲分局提供
王男與女友分手心情不佳，不滿友人謝男在社群媒體留言，氣不過深夜3次帶鞭砲去謝男的店面洩憤。圖／大甲分局提供

恐嚇 朋友 前女友

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