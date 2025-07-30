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失智翁市場迷途 老伴急向壢警報案

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市中壢警分局昨(29)日中午12時許接獲一位著急的婦人報案，說和有失智症的75歲老伴到市場購物時走散了，所幸在中福派出所員警積極協尋下，順利幫助走散的謝姓夫妻相聚。

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在中福派出所員警積極協尋下，順利幫助走散的謝姓夫妻相聚。圖：讀者提供

中福派出所表示，謝姓夫妻昨日見天氣轉晴，牽手一起到市場採買，但市場人潮眾多，老婦一個轉頭就和老伴走散了。因為謝翁患有失智症，警員宋豐軒、陳和得獲報後不敢大意，立即掌握謝翁的年齡、衣著特徵與可能行經路線，在周邊巷弄內開始地毯式搜尋，歷經近1小時後，終於在西園路某路旁發現謝翁的身影，趕快通知其妻前來相聚。婦人見到丈夫平安歸來，激動和員警表示，真的只有警察找得到老公，不斷的感謝員警的積極幫助。

中壢分局長林鼎泰表示，警方協助失智長者返家，也是警察守護民眾安全的體現。同時也提醒民眾，如家中有失智症患者或高齡長者，可向鄰近分局偵查隊申請「指紋捺印建檔」或配戴防走失裝置、手鍊、名條，以利警方能快速確認身分，即時提供協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁市場迷途 老伴急向壢警報案

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