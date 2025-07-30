桃園市蘆竹區長興路二段昨(29)日上午9時許發生小貨車與機車碰撞事故，蘆竹警分局獲報趕到現場處理。該起事故造成機車騎士67歲鄭姓男子受輕微擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙。

桃園市蘆竹區長興路二段發生小貨車與機車碰撞事故。圖：讀者提供

蘆竹分局說明，47歲林姓男子昨日上午駕駛自小貨車沿長興路二段行駛，欲左轉往迎廣科技公司方向時，疑因未注意對向直行車輛，與鄭男騎乘之重機車發生碰撞。員警獲報後立即趕赴現場處理，當事人均意識清楚，機車騎士僅受輕微擦挫傷，送醫治療後無大礙。經警方實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

小貨車疑因未注意對向直行車輛，與鄭男騎乘之重機車發生碰撞。圖：讀者提供

蘆竹分局呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，並依規定禮讓，以確保行車安全，共同維護交通秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：左轉小貨車與直行機車碰撞 騎士受傷送醫