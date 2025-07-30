快訊

台灣史上第3次海嘯警報！西南、東南部沿海最危險 波高恐達1公尺

高雄爆擄人勒贖！富商3口淪肉票裝水桶押運 遭勒1億…驚險24小時曝光

新莊箱屍命案新進展！死者身分呼之欲出 特徵光頭身障、背部蜘蛛刺青

左轉小貨車與直行機車碰撞 騎士受傷送醫

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市蘆竹區長興路二段昨(29)日上午9時許發生小貨車與機車碰撞事故，蘆竹警分局獲報趕到現場處理。該起事故造成機車騎士67歲鄭姓男子受輕微擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙。

662449
桃園市蘆竹區長興路二段發生小貨車與機車碰撞事故。圖：讀者提供

蘆竹分局說明，47歲林姓男子昨日上午駕駛自小貨車沿長興路二段行駛，欲左轉往迎廣科技公司方向時，疑因未注意對向直行車輛，與鄭男騎乘之重機車發生碰撞。員警獲報後立即趕赴現場處理，當事人均意識清楚，機車騎士僅受輕微擦挫傷，送醫治療後無大礙。經警方實施酒測檢查，當事人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

662450
小貨車疑因未注意對向直行車輛，與鄭男騎乘之重機車發生碰撞。圖：讀者提供

蘆竹分局呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，並依規定禮讓，以確保行車安全，共同維護交通秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：左轉小貨車與直行機車碰撞 騎士受傷送醫

延伸閱讀：

  1. 景福宮人行道整建引發積水爭議 桃議員籲市府正視
  2. 桃園教育局推廣自主學習 高中學子展現數位學習實力與無限潛能

桃園 人行道

延伸閱讀

桃園分署拍賣會8/5登場 馬自達轎車、公寓等你帶走

「遇見」桃園電影節！200多部作品角逐百萬大獎「金光閃閃」

偵辦罷雙吳不實連署案有功 台北市調查處長徐國禎破格陞任調查局新任副局長

桃園清晨大雨！蘆竹柏油路隆起 警疏導車流養工處搶修

相關新聞

影／落海瞬間影像曝！休旅車衝落高雄港人車失蹤…只找到1黑狗

1輛轎車昨天晚間快速闖越高雄港70號碼頭貨櫃場管制站，衝入港區海水域失蹤，今天凌晨因風雨停止搜尋。今天警、消繼續搜救，並...

7旬翁嘉南大圳河堤旁疑失足落水 消防船艇搜救一天未果今續尋

75歲溫姓男子昨天清晨出門後，久久沒有回家，家屬直到上午8時許仍未見人影，向警方報案；員警在嘉南大圳河堤旁發現溫的拖鞋，...

討200塊被拒…台中推拿師掐死年邁母 報警稱：我把媽媽殺了

台中林姓推拿師向年近8旬母親討要200元電信費遭拒，憤怒下竟朝對方連賞巴掌，再猛力掐脖、摀住口鼻釀母親慘死，他犯下大錯後...

擦撞女騎士未停車 桃園男「只看一眼」肇逃被揪出

桃園區中山路與龍安街口昨(29)日傍晚發生一起交通事故，59歲孫姓男子騎機車行經該路段時，擦撞同方向行駛的54歲蔣姓女騎士，導致對方失控跌倒並撞上一旁自小客車，造成手腳擦挫傷。孫男肇事後未停車查看即離

女子行蹤老是被掌握？原來機車上被他裝定位器 妨害秘密判拘役

莊姓男子與高姓女子有債務糾紛，莊為掌握高女動向，竟在高女機車上安裝AirTag衛星定位設備，以此方式追蹤高女位置及行蹤；...

​高雄水利局發反罷免簡訊？ 警查出同一業者合法接案…續追委託人

高雄市水利局報案，不明人士發送反罷免催票簡訊給民眾，發送簡訊的門號，與水利局平時宣導水利的門號相同，易誤導民眾。但經警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。