影／日領1千…新北資源回收場雇非法移工 新北專勤隊查獲45人
移民署新北市專勤隊日前會同相關單位前往樹林區1處資源回收場實施聯合稽察，有人躲在成堆如山般的回收物中仍被揪出，現場共查獲45名非法工作的越南籍移工，其中有15人為逃逸的失聯移工，全數帶返專勤隊。
新北市專勤隊日前接獲檢舉，指稱新北市樹林區1處資源回收場疑似聘僱大量非法移工違法工作，本月中會同新北市警局新莊、樹林警分局、新北市環保局及勞工局等單位前往實施聯合稽查。
回收場內堆滿壓縮紙箱與寶特瓶山，空氣悶臭、雜物遍地，稽查人員進入寬廣工作場區，發現員工竟寥寥無幾，逐層往2樓巡查，陸續在垃圾堆中發現有人鑽進寶特瓶堆中「原地石化」，與垃圾融為一體；有人蜷縮帆布下閉氣噤聲，彷彿開啟「隱身模式」，甚至有移工竟躲在輸送帶底部夾縫間，試圖避開查緝人員視線，如同施展「隱形斗篷」，經全場逐區反覆搜查，非法移工雖使出渾身解數，以為各種隱身術能藏於無形，仍遭眼尖的查察人員一一識破揪出。
現場共查獲45名越南籍移工非法從事垃圾分類工作，其中15名為在台無合法身分的失聯移工，另30名為涉嫌違規兼職的合法移工。據了解，回收場以日薪1000元僱用，每天工作8小時，均當日收工後以現金結算薪資，45人全數帶回新北市專勤隊調查。
專勤隊指出，失聯移工部分，移民署依法收容後遣送返國，後續將依違反就業服務法聘僱未經許可外國人等相關規定，將回收場蔡姓負責人函送新北市政府勞工局依法裁罰。移民署呼籲雇主與移工均應共同遵守我國勞動法令，未來將持續強化查察，維持我國合法勞動市場秩序。
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