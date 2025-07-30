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7旬翁嘉南大圳河堤旁疑失足落水 消防船艇搜救一天未果今續尋

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

75歲溫姓男子昨天清晨出門後，久久沒有回家，家屬直到上午8時許仍未見人影，向警方報案；員警在嘉南大圳河堤旁發現溫的拖鞋，經家屬確認無誤，研判疑似失足落水，立即通報消防局救援，經昨天搜救至晚間6時許未果，今天上午8時30分，再度派遣船艇搜救。

台南市消防局昨天上午9時許接獲110轉報，75歲溫姓男子一早出門，直到上午8時許仍未見人影，家屬焦急走到派出所請求協助，員警外出搜尋，發現溫的機車停在安南區郡安路三段236巷5號嘉南大圳河堤旁，同時在附近找到的溫的拖鞋，家屬也感到確認。

警消研判溫失足落水，消防局立即派遣安和等分隊，共計出動7車15人3艇1無人機，吊船艇下水搜救，同時以無人機在水面上搜尋；經船艇搜索上游，無人機由上游往下游搜索，一直到昨晚6時許仍未有結果，暫停搜救，今天8時30分繼續搜索勤務，搜救人員再度下水尋找。

75歲溫姓男子疑似失足落水，消防局昨天搜救至晚間6時許未果，今天上午8時30分，再度派遣船艇搜救。記者袁志豪／翻攝
75歲溫姓男子疑似失足落水，消防局昨天搜救至晚間6時許未果，今天上午8時30分，再度派遣船艇搜救。記者袁志豪／翻攝
75歲溫姓男子疑似失足落水，消防局昨天搜救至晚間6時許未果，今天上午8時30分，再度派遣船艇搜救。記者袁志豪／翻攝
75歲溫姓男子疑似失足落水，消防局昨天搜救至晚間6時許未果，今天上午8時30分，再度派遣船艇搜救。記者袁志豪／翻攝
75歲溫姓男子疑似失足落水，消防局昨天搜救至晚間6時許未果，今天上午8時30分，再度派遣船艇搜救。記者袁志豪／翻攝
75歲溫姓男子疑似失足落水，消防局昨天搜救至晚間6時許未果，今天上午8時30分，再度派遣船艇搜救。記者袁志豪／翻攝

拖鞋 台南

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