討200塊被拒…台中推拿師掐死年邁母 報警稱：我把媽媽殺了

台中林姓推拿師向年近8旬母親討要200元電信費遭拒，憤怒下竟朝對方連賞巴掌，再猛力掐脖、摀住口鼻釀母親慘死，他犯下大錯後致電給警方稱「我把媽媽殺了。」檢方根據證詞、解剖報告，依家暴殺人罪嫌起訴這名逆子，全案將由國民法庭審理。

檢警調查，林男（59歲）和母親在大里區經營推拿按摩店，因母親年邁體力下滑，幾乎都由林男負責替客人按摩，但母子間相處會有爭執，警方過去就曾接獲林男朝母子掐脖施暴情形。

今年4月11日晚上7點多，林男在家向母親討要200元的電信費，因遭對方拒絕又斥責他一頓，林瞬間怒火中燒，先是朝母親猛賞了好幾下巴掌，又徒手狠掐她脖子、摀住口鼻，造成林母缺氧倒地昏迷，臉部、脖子及雙手都有瘀傷。

當時林男在樓上的姪子聽見吵架聲，就打電話給媽媽告知舅舅和外婆疑似有衝突，林的妹妹很快就趕回家查看，一進門驚見母親倒臥在地上一動也不動，緊急送往醫院時已經失去呼吸心跳，經搶救後仍因窒息死亡。

據了解，林男當天有喝酒，情緒失控對母親施暴後，多次打電話報警稱「我把媽媽殺了。」轄區警方介入處理後，剛開始因林母死因不明確，且林男酒醒後又改口推託、閃避，初期先依傷害致死罪嫌將他向法院聲押獲准。

檢警不敢大意，林母遺體經法醫解剖後，確認她當時明顯是遭人用外力掐脖、摀住口鼻才致死，偵結依家暴殺人罪嫌起訴林男，全案將由台中地院國民法庭審理。

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